Belgia schimbă regulile pentru toți șoferii aflați în tranzit. Cum vor fi afectați românii

Șoferii români care tranzitează Belgia vor trebui să țină cont de o schimbare importantă începând din 2027. Autoritățile belgiene au anunțat introducerea unei taxe rutiere care se va aplica atât conducătorilor auto din țară, cât și celor străini care folosesc rețeaua de drumuri, inclusiv celor aflați doar în tranzit.

În prezent, Belgia se numără printre statele europene care nu percep taxe pentru utilizarea autostrăzilor de către autoturisme. Totuși, autoritățile discută de mai mulți ani despre implementarea unui sistem de plată destinat întreținerii infrastructurii rutiere.

Potrivit președintelui partidului liberal-conservator MR, executivul belgian intenționează să compenseze introducerea noii taxe prin reducerea altor impozite aplicate cetățenilor belgieni.

Cele trei regiuni ale Belgiei au anunțat vineri că susțin implementarea acestui sistem de taxare, care îi va viza și pe șoferii străini care traversează teritoriul țării.

Autoritățile au stabilit că, de la 1 mai 2027, fiecare șofer va trebui să își înmatriculeze vehiculul în sistem și să achite taxa rutieră înainte de a circula pe drumurile vizate. Pentru cei care tranzitează Belgia vor exista abonamente valabile o singură zi, concepute special pentru deplasările ocazionale pe teritoriul întregii țări.

„Toți cei care folosesc drumurile noastre trebuie să contribuie în mod echitabil la întreținerea acestora”, a declarat ministrul transporturilor din regiunea Valonia de Sud, François Desquesnes.

Valoarea unui abonament anual va porni de la 90 de euro pentru autoturismele cu emisii zero și poate ajunge până la 125 de euro în cazul vehiculelor cu niveluri mai ridicate de emisii.

Respectarea noilor reguli va fi verificată cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate pe rețeaua rutieră. Acestea vor identifica vehiculele care circulă fără permisul rutier achitat. Șoferii surprinși fără plata taxei riscă o amendă de 70 de euro, potrivit planului prezentat de autorități.

Responsabilitatea administrării și întreținerii drumurilor și autostrăzilor revine fiecăreia dintre cele trei regiuni ale Belgiei, motiv pentru care implementarea noului sistem a fost coordonată la nivel regional.

În acest moment, aproape toate autostrăzile belgiene pot fi utilizate gratuit de autoturisme, însă introducerea unei taxe rutiere este analizată de mai mulți ani ca soluție pentru finanțarea infrastructurii. Sumele încasate din noul sistem vor fi direcționate către operarea și întreținerea rețelei de drumuri și autostrăzi.

Planul privind introducerea taxei rutiere nu este încă definitiv. Propunerea trebuie să primească aprobarea finală din partea celor trei regiuni ale Belgiei, precum și avizul autorităților europene înainte de a putea fi aplicată.

Potrivit președintelui partidului liberal-conservator MR, guvernul belgian are în vedere compensarea noii obligații financiare pentru cetățenii țării prin reducerea altor impozite, în timp ce șoferii străini, inclusiv românii aflați în tranzit, vor trebui să respecte noile reguli odată cu intrarea lor în vigoare, începând din 1 mai 2027.