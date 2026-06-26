Noi reguli pentru bugetul UE pe termen lung. Cum vor fi monitorizate fondurile europene în perioada 2028–2034

Consiliul Uniunii Europene a aprobat poziția de negociere privind noul cadru de monitorizare, urmărire și evaluare a viitorului buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Noile reguli urmăresc simplificarea modului în care sunt gestionate și raportate fondurile europene, reducerea birocrației și creșterea transparenței.

Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra unei poziții parțiale de negociere privind regulamentul care va stabili cadrul de monitorizare și evaluare a viitorului Cadru Financiar Multianual (MFF) pentru perioada 2028–2034.

Noua legislație, cunoscută drept Regulamentul privind cadrul de performanță, urmărește simplificarea supravegherii, monitorizării și raportării modului în care sunt utilizate fondurile europene.

Potrivit Consiliului, obiectivul este de a crea un sistem mai coerent între diferitele programe bugetare ale Uniunii Europene, de a reduce complexitatea pentru beneficiari și de a diminua costurile administrative.

Ministrul Finanțelor din Cipru, Makis Keravnos, a declarat că orice buget are nevoie de mecanisme eficiente de supraveghere și evaluare, iar noul regulament urmărește să ofere transparență, responsabilitate și vizibilitate sporite asupra modului în care sunt cheltuiți banii europeni.

„Orice buget are nevoie de o supraveghere și o evaluare adecvate. Cadrul financiar multianual nu face excepție. Noul regulament privind cadrul de performanță este conceput pentru a asigura transparență maximă, responsabilitate maximă și vizibilitate maximă pentru bugetul Uniunii Europene. Pe scurt, este vorba despre a ne asigura că acesta aduce beneficii statelor membre, regiunilor, beneficiarilor și cetățenilor deopotrivă”, a declarat Makis Keravnos, ministrul Finanțelor al Republicii Cipru.

Documentul stabilește o serie de principii comune care vor fi aplicate tuturor programelor finanțate din bugetul Uniunii Europene.

Printre acestea se numără respectarea principiului „de a nu provoca prejudicii semnificative” mediului, promovarea egalității de gen și atingerea obiectivelor privind clima și protecția mediului.

Totodată, sistemul de monitorizare a cheltuielilor europene va fi armonizat prin utilizarea unor indicatori și coeficienți comuni, ceea ce va permite compararea și agregarea mai ușoară a datelor între diferite programe europene.

Regulamentul introduce și un portal online unic prin care vor fi prezentate informațiile privind oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul bugetului Uniunii Europene.

De asemenea, sunt stabilite reguli comune privind evaluarea programelor finanțate din fonduri europene, precum și privind comunicarea și promovarea proiectelor.

În mandatul de negociere aprobat, Consiliul UE propune mai multe modificări față de varianta prezentată de Comisia Europeană.

Printre acestea se numără consolidarea monitorizării respectării principiului de protecție a mediului, prin obligarea Comisiei Europene să stabilească o metodologie unitară pentru evaluarea conformității proiectelor.

În același timp, statele membre solicită reducerea obligațiilor administrative pentru autoritățile naționale și beneficiarii fondurilor europene.

Textul prevede ca cerințele de raportare să fie proporționale și să respecte principiul „once-only”, potrivit căruia aceeași informație nu trebuie furnizată de mai multe ori către diferite instituții.

Consiliul propune și ajustarea listei indicatorilor utilizați pentru monitorizarea programelor europene, astfel încât aceștia să fie mai ușor de aplicat în activitatea curentă a autorităților și beneficiarilor.

Poziția adoptată de Consiliul reprezintă mandatul oficial pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European privind forma finală a regulamentului.

Acest regulament face parte din pachetul legislativ privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Comisia Europeană a prezentat primele propuneri privind noul buget european în lunile iulie și septembrie 2025. Instituțiile europene își propun să ajungă la un acord până la sfârșitul anului 2026, astfel încât legislația necesară să fie adoptată în cursul anului 2027.

Respectarea acestui calendar este considerată esențială pentru ca finanțările europene să poată continua fără întreruperi începând cu 1 ianuarie 2028.