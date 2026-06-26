Ministerul Energiei: plăți de peste 110 milioane de euro prin PNRR

Ministerul Energiei a prezentat situația actualizată a plăților și cererilor de plată aferente proiectelor finanțate prin PNRR, aflate în diferite etape de analiză și decontare. Instituția monitorizează constant fluxurile financiare, evidențiind evoluția implementării proiectelor și utilizarea fondurilor europene destinate investițiilor din sectorul energetic în România actuală în context european actual.

Ministerul Energiei a prezentat situația actualizată a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și a cererilor de plată aflate în prezent în proces de analiză și decontare. Instituția continuă monitorizarea fluxurilor financiare destinate proiectelor derulate prin acest mecanism european de redresare.

În anul 2026, valoarea totală a plăților efectuate a depășit 110 milioane de euro. În intervalul 22 iunie–26 iunie, au fost autorizate și efectuate plăți aferente a opt cereri de transfer pentru proiecte finanțate prin PNRR, suma totală achitată ridicându-se la 3,47 milioane de euro. De la începutul implementării programului, plățile cumulate către beneficiari au ajuns la aproximativ 322,50 milioane de euro.

În același timp, cererile de transfer aflate în curs de procesare se ridică în prezent la aproximativ 138,09 milioane de euro, potrivit datelor comunicate de Ministerul Energiei. Autoritățile continuă evaluarea acestora pentru a asigura derularea în ritm susținut a finanțărilor destinate proiectelor energetice și de investiții prin PNRR.

Anul 2024 – total: 0

Trimestrul 3 2024: 0

Trimestrul 4 2024: 0

Anul 2025 – total: 79,62 milioane euro – 38 dosare

Trimestrul 1 2025: 3,02 mil. euro – 1 dosar

Trimestrul 2 2025: 2,33 mil. euro – 4 dosare

Trimestrul 3 2025: 33 mil. euro – 18 dosare

Trimestrul 4 2025: 41,27 mil. euro – 15 dosare

Anul 2026 – total: aproximativ 58,47 mil. euro – 37 dosare

Trimestrul 1 2026: 15,90 mil. euro – 9 dosare

Trimestrul 2 2026: 42,57 mil. euro – 28 dosare

Valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 297,93 mil. euro. Suma poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare ce pot suferi modificări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu Comisia Europeană.

Ministerul Energiei precizează că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă. La nivel instituțional, sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare. De asemenea, au fost luate măsuri privind prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, pentru a beneficia de întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/241.

Ministerul Energiei reafirmă angajamentul de a procesa cu celeritate cererile de plată și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. Evoluția constantă a plăților efectuate și numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investițiilor din sectorul energetic și contribuie la accelerarea procesului de modernizare și tranziție energetică a României.