Câți bani trebuie să ai pentru a intra în elita financiară globală

În trecut, definiția noțiunii de „bogat” era percepută diferit de generațiile mai vechi, iar pragul necesar pentru a fi inclus în „categoria de 1%” era considerabil mai redus decât în prezent. La un moment dat, o avere netă de 1 milion de dolari era asociată cu un nivel ridicat de prosperitate, suficient pentru un stil de viață confortabil. În timp, însă, această percepție s-a schimbat semnificativ, iar standardele actuale sunt mult mai ridicate.

Potrivit estimărilor citate de experții de la Benzinga, pragul actual pentru a fi încadrat în categoria „1%” este de aproximativ 13,5 milioane de dolari. La prima vedere, suma poate părea surprinzătoare, mai ales dacă este comparată cu averile celor mai bogați oameni din Statele Unite, incluse în clasamentele realizate de Forbes pentru anul 2024.

Printre aceștia se află Elon Musk, cu o avere estimată la 224 de miliarde de dolari, și Jeff Bezos, cu aproximativ 197 de miliarde de dolari. Chiar și persoanele aflate spre finalul aceluiași clasament dispun de averi de ordinul miliardelor, ultima poziție fiind ocupată de un individ cu o avere netă de 3,3 miliarde de dolari. Această diferență evidențiază faptul că distribuția averii este dezechilibrată chiar și în rândul celor considerați extrem de bogați.

Definirea statutului de bogăție poate varia în funcție de criteriile utilizate. Pentru majoritatea oamenilor, indicatorii principali rămân venitul lunar sau anual și soldul conturilor bancare. Totuși, pentru a fi încadrat în top 1%, se ia în calcul averea netă totală, care include economiile, investițiile și activele deținute.

Venitul nu reprezintă întotdeauna un indicator fidel al bogăției reale, deoarece poate fi influențat de nivelul datoriilor și de obiceiurile de consum. O persoană cu datorii semnificative poate ajunge să își direcționeze o mare parte din venituri către rambursări, fără a reuși să acumuleze capital. În mod similar, diferențele în comportamentul de economisire influențează direct capacitatea de acumulare a averii.

În esență, persoanele încadrate în top 1% dispun de active nete de cel puțin 13,5 milioane de dolari și au un nivel redus al datoriilor care le-ar putea afecta semnificativ averea acumulată.

Venitul și averea netă nu sunt concepte identice, deși sunt adesea confundate. Venitul reflectă fluxul de bani obținut într-o anumită perioadă, în timp ce averea netă reprezintă totalul resurselor financiare și materiale acumulate în timp.

Această distincție este importantă pentru înțelegerea modului în care se construiește bogăția. Chiar și un venit ridicat poate fi insuficient pentru acumularea unei averi semnificative dacă este însoțit de cheltuieli mari sau datorii constante.

În schimb, economisirea și investițiile pot contribui la creșterea treptată a patrimoniului personal. În acest context, analiza averii nete oferă o imagine mai clară asupra poziției financiare reale decât simpla raportare la venit.

Atingerea unor niveluri ridicate de stabilitate financiară este influențată de mai mulți factori, printre care reducerea datoriilor, creșterea veniturilor și gestionarea eficientă a resurselor. Datele privind datoria gospodăriilor din Statele Unite, care a atins aproximativ 17,5 trilioane de dolari la finalul anului 2023, evidențiază presiunea financiară existentă la nivel general.

În acest context, planificarea bugetară și strategia financiară joacă un rol important în construirea unei situații economice stabile. Abordările diferă de la o persoană la alta, în funcție de obiective, fie că este vorba despre reducerea datoriilor, achiziția unei locuințe sau economisirea pentru pensie.

Pentru unele persoane, sprijinul oferit de un planificator financiar poate contribui la structurarea unui plan adaptat situației individuale, incluzând bugetarea, investițiile și gestionarea datoriilor.