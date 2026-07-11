Miliardarul Mark Cuban dezvăluie cum a făcut angajați milionari și de ce susține salarii mai mari

Antreprenorul miliardar Mark Cuban consideră că salariul minim federal din Statele Unite ar trebui majorat la 20 de dolari pe oră, argumentând că plata unui venit mai ridicat pentru angajați este o măsură necesară într-o perioadă în care costurile de trai au crescut.

Într-o postare publicată pe platforma X, Cuban a reiterat poziția sa privind creșterea salariului minim și a afirmat că un astfel de nivel ar reprezenta un standard mai apropiat de realitatea economică actuală.

„Am mai spus că creșterea salariului minim federal la 20 de dolari este o idee bună”, a scris Cuban într-o postare pe X.

În prezent, salariul minim federal american este de 7,25 dolari pe oră, nivel stabilit la nivel național. Raportat la un program de lucru de 40 de ore pe săptămână, venitul anual ajunge la aproximativ 15.080 de dolari, o sumă semnificativ mai mică față de venitul mediu anual al unui angajat american.

Mai mult, creșterea costurilor pentru locuințe, alimente și servicii a amplificat presiunea asupra lucrătorilor cu venituri mici, iar milioane de persoane folosesc programe de sprijin alimentar pentru a acoperi cheltuielile de bază.

Mark Cuban, cunoscut și pentru participarea sa în emisiunea de investiții Shark Tank, a declarat că angajatorii trebuie să acorde o atenție mai mare nivelului de trai al angajaților și că firmele ar trebui să împartă mai mult din succesul lor financiar cu oamenii care contribuie la dezvoltarea lor.

„Când am auzit că oamenii care lucrau pentru o companie în care am investit (dar pe care nu am condus-o) aveau nevoie de ajutor guvernamental, m-am asigurat că toți au primit măriri de salariu”, a continuat Cuban în postarea sa de pe X. „Mi s-a părut jenant că nu plăteam suficient. Am făcut în așa fel încât să devină milionari cel puțin o mie. Și voi continua să lucrez pentru a crește acest număr”.

Cuban a explicat că susține creșterea veniturilor angajaților și accesul acestora la active care pot crește în timp. El a precizat că această abordare face parte din viziunea sa despre modul în care companiile pot evolua prin implicarea mai mare a angajaților în succesul financiar al organizației.

„Cred în sistemul de creștere graduală”, a spus Cuban. „Facem tot posibilul să aducem active apreciabile și salarii mai mari în mâinile oamenilor care trebuie să trăiască de la un salariu la altul.”

Antreprenorul a susținut că firmele aflate la început de drum pot avea limitări financiare, însă pe măsură ce acestea cresc, compensațiile oferite angajaților ar trebui să reflecte evoluția companiei.

Cuban a declarat pentru Fortune că salariile mai mari pot influența performanța unei companii, calitatea vieții angajaților și nivelul de implicare al acestora. El a susținut că beneficiile acordate conducerii ar trebui corelate cu avantajele oferite angajaților.

„Desigur, ca startup, supraviețuirea este pe primul loc. Dar pe măsură ce ieși din această fază a ciclului tău de viață, vei începe să înveți că, cu cât fiecare parte interesată dincolo de tine prosperă mai mult, cu atât compania ta are performanțe mai bune și cu atât succesul financiar este mai mare și, la fel de important, calitatea vieții tale se îmbunătățește”, a punctat Cuban.

Și continuă: „Cu cât angajații tăi se stresează mai puțin în legătură cu plata facturilor, cu atât aduc mai puțin stres la birou, furnizorilor, potențialilor clienți și clienților tăi.”

Antreprenorul a afirmat de-a lungul timpului că a oferit angajaților săi posibilitatea de a beneficia financiar de succesul afacerilor sale. Potrivit declarațiilor sale, peste o mie de persoane care au lucrat în companiile sale au ajuns să obțină venituri de ordinul milioanelor de dolari.

La MicroSolutions, companie de consultanță IT fondată de Cuban în 1983 și vândută ulterior către CompuServe în 1990 pentru 6 milioane de dolari, antreprenorul a spus că a distribuit 20% din profit către angajați.

La Broadcast.com, companie de streaming pe internet fondată în 1995 și vândută către Yahoo în 1999 pentru 5,7 miliarde de dolari, Cuban a afirmat că aproximativ 300 dintre cei 330 de angajați ai companiei au devenit milionari.

Cuban a menținut aceeași abordare și în alte proiecte. În cazul HDNet, companie lansată în 2003, el a declarat că angajații au primit 20% din profituri. De asemenea, antreprenorul a afirmat că angajații echipei Dallas Mavericks au primit bonusuri de peste 35 de milioane de dolari în 2024.

Ideea ca angajații să primească o parte din valoarea creată de companii a fost susținută de Cuban și în discuțiile despre diferențele dintre veniturile directorilor executivi și cele ale angajaților obișnuiți.

Ca reacție la un raport Oxfam din 2025 privind creșterea averilor miliardarilor, Cuban a spus că evoluția pieței bursiere a contribuit la majorarea averilor, dar a atras atenția că angajații nu beneficiază întotdeauna direct de aceste creșteri.

„Știți cine finanțează creșterea, mai ales în ultima vreme? Investitorii individuali. Planurile 401k”, a scris Cuban într-o postare pe X. „Întrebarea mai bună este de ce nu oferim stimulente companiilor pentru a le obliga să ofere acțiuni în companiile lor tuturor angajaților, în același procent din câștigurile în numerar ca și directorul general?”

Unele companii au aplicat deja modele prin care angajații beneficiază de creșterea valorii acțiunilor. După listarea la bursă a Klarna, creșterea capitalizării companiei a permis unor angajați actuali și foști să obțină câștiguri importante datorită participațiilor deținute.

O abordare similară a fost prezentată și de Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, care a vorbit despre impactul pe care distribuirea acțiunilor către angajați îl poate avea asupra averii acestora. De asemenea, Canva a anunțat în 2025 un program prin care angajații eligibili puteau vinde acțiuni deținute în companie.