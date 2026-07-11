Roboți disponibili pentru închiriere: ce sarcini pot îndeplini și de ce crește interesul pentru acest model

Cât de aproape suntem de restaurantele complet robotizate? (sursă foto: FUN! Japan)

În spitalele din Statele Unite, pacienții și angajații s-au obișnuit deja cu prezența unui robot alb, cu un singur braț, înalt de aproximativ 1,20 metri și cu un design prietenos, care se deplasează pe holuri pentru a-și îndeplini sarcinile. Este vorba despre robotul Moxi, produs de compania Diligent Robotics.

Robotul Moxi este folosit pentru transportul proviziilor medicale între diferite zone ale spitalelor. Personalul medical îl întâmpină uneori cu saluturi, gesturi amicale sau chiar îmbrățișări. Ca răspuns, robotul poate afișa ochii LED în formă de inimă și poate transmite un mesaj sonor.

„Primim multe feedback-uri conform cărora Moxi pare să facă parte din echipă”, spune Todd Brugger, director de operațiuni la compania de robotică din Texas, care are aproximativ 100 de roboți cu roți utilizați în spitale.

Utilizarea lui Moxi nu presupune însă cumpărarea directă a unui robot. Acesta face parte din categoria roboților disponibili prin închiriere sau prin abonament, un model de afaceri cunoscut în industrie sub denumirea de „robotică ca serviciu”.

Prin acest sistem, contractele includ nu doar accesul la robot, ci și servicii de întreținere, reparații și actualizări software. În anumite situații, un operator uman aflat într-un centru de control poate interveni de la distanță și poate prelua controlul asupra aparatului.

În cazul lui Moxi, Todd Brugger explică avantajele acestui model: „Reduce cheltuielile și debitul spitalului, deoarece nu plătiți integral achiziția în avans. În al doilea rând, și cred că este mai important, această tehnologie evoluează foarte rapid… dezvoltăm în mod constant software-ul și capacitățile robotului.”

Închirierea roboților este disponibilă pentru perioade care pot varia de la o singură zi până la mai mulți ani și acoperă domenii diferite. Printre aplicații se numără transportul de materiale în spitale, servicii de curățenie, activități agricole sau chiar roluri de barmani automatizați.

O categorie aflată în dezvoltare este reprezentată de roboții umanoizi, proiectați să aibă o formă apropiată de cea umană și să funcționeze în spații create pentru oameni.

Unele dintre cele mai vizibile utilizări sunt legate de divertisment, unde aceștia pot dansa, cânta sau interacționa cu invitații la evenimente private ori corporate. Ethan Qi, director asociat la Counterpoint Research, cu sediul la Beijing, spune că astfel de demonstrații sunt printre cele mai ușor de realizat pentru roboții umanoizi.

„Angajezi un dansator adevărat pentru a dansa și a-l filma. Videoclipul este apoi folosit pentru a antrena robotul. Apoi, robotul va ști să danseze. Dar inginerul va merge adesea cu robotul în cazul în care mediul sau platforma nu sunt simple”, spune el.

Interesul pentru închirierea roboților umanoizi nu se limitează la demonstrații de divertisment. Unele companii dezvoltă roboți destinați activităților casnice, precum ajutorul la domiciliu.

Compania 1X Technologies, cu sediul în California, intenționează să înceapă livrările robotului său NEO destinat locuințelor. Pentru clienții cu acces anticipat din Statele Unite, compania oferă posibilitatea achiziției directe pentru 20.000 de dolari sau a unui abonament lunar de 499 de dolari.

Sleeper, vicepreședinte pentru produs și design la companie, afirmă: „Deși mulți clienți vor cumpăra un NEO direct, un abonament reduce semnificativ costul inițial, făcându-l accesibil pentru mult mai mulți oameni.”

Unul dintre motivele pentru care companiile și instituțiile aleg închirierea este ritmul rapid de dezvoltare al tehnologiei. Un robot cumpărat astăzi poate deveni depășit după apariția unor modele noi.

Qi explică: „În fiecare an, companiile de robotică lansează un nou model, o nouă iterație a hardware-ului. Dacă dețineți un robot, nu îl puteți schimba pentru unul nou, dar dacă închiriați un robot, îl puteți închiria oricând pe cel mai nou.”

Modelul reduce și necesitatea unor cunoștințe tehnice avansate din partea utilizatorilor. Problemele de funcționare sau configurare pot fi gestionate de producător sau de compania care oferă serviciul. Qi spune: „Ajută la rezolvarea problemelor tehnice, deoarece clienții nu știu cum să programeze roboții.”

Cererea pentru roboți închiriați nu este limitată la modelele umanoide. Compania Formic Technologies, cu sediul în Chicago, operează o flotă de peste 250 de roboți industriali pe baza principiului „roboți ca serviciu”. „Totul este inclus”, spune Shawn Fitzgerald, director de venituri la Formic. „Dacă brațul robotului se arde, este vina noastră și trebuie să venim să vă aducem unul nou.”

Compania susține că plata lunară fixă permite firmelor mai mici să utilizeze roboți industriali fără investiții inițiale ridicate. Formic testează, de asemenea, roboți umanoizi destinați utilizării în industrie.

Marco Wang, analist la Interact Analysis, spune că unele companii au început să lege costurile de închiriere de economiile generate prin reducerea muncii umane. Pentru producătorii de roboți, închirierea reprezintă și o modalitate de a testa tehnologia în situații reale și de a colecta date necesare îmbunătățirii produselor. Acest aspect este important mai ales pentru roboții umanoizi, unde dezvoltarea este încă într-o etapă timpurie. „Tehnologia încă nu există. Este încă imatură”, spune Wang.

Companiile din China au început să dezvolte tot mai multe servicii de închiriere pentru roboți umanoizi. Unele firme îi folosesc în hoteluri, unde mediile controlate pot oferi informații utile pentru viitoare aplicații casnice. Altele oferă roboții prin platforme de servicii de curățenie.

Printre companiile chineze care extind aceste servicii se află Agibot, care afirmă că roboții săi umanoizi sunt disponibili pentru închiriere în 17 țări, inclusiv în Regatul Unit.

Totuși, Marco Wang consideră că în China achizițiile directe de roboți umanoizi ar putea avea un rol important, susținute de comenzile companiilor de stat și de programele de sprijin. El spune: „Există o mulțime de comenzi de roboți umanoizi de la companii de stat chineze și o mulțime de comenzi determinate de subvenții.”

În unele situații, companiile pot prefera cumpărarea directă pentru a acumula experiență cu această tehnologie, pentru obiective de imagine sau pentru motive economice. Pentru alte organizații, modelul de închiriere oferă acces mai ușor la roboți care se dezvoltă într-un ritm rapid.