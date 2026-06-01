Noul tip de buletin introdus în China. Roboții primesc acte de identitate. Vor fi urmăriți în permanență cu un sistem de monitorizare

China a lansat un sistem oficial de atribuire a unor identități digitale pentru toți roboții umanoizi care operează pe teritoriul său, într-o inițiativă prezentată ca o măsură de siguranță și creștere a fiabilității tehnologiei. Măsura apare într-un context în care dezvoltarea roboților accelerează rapid, chiar dacă în prezent implementările reale la scară largă sunt încă limitate.

Autoritățile chineze justifică această decizie prin nevoia de a gestiona o industrie aflată în expansiune rapidă, dar și prin presiuni structurale majore, precum criza demografică și scăderea populației active. În acest context, statul urmărește integrarea accelerată a inteligenței artificiale cu unități fizice în societate, în toate domeniile unde este considerat necesar.

Potrivit informațiilor publicate de Fast Company, noul sistem funcționează ca o platformă centralizată de control, care atribuie fiecărui robot un cod unic alfanumeric și îi urmărește întreaga existență, de la ieșirea de pe linia de asamblare până la momentul casării. Practic, este un mecanism de identificare obligatorie pentru o nouă „clasă de muncitori sintetici” pe care autoritățile intenționează să o extindă în economie.

La prima vedere, această măsură poate părea o simplă standardizare administrativă a industriei, însă criticii o compară cu scenarii din literatura și cinematografia science-fiction, sugerând riscul apariției unui sistem de supraveghere extins asupra roboților și, implicit, asupra societății.

Inițiativa este coordonată de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației împreună cu Centrul de Inovație pentru Roboți Umanoizi din Hubei. Sistemul este deja funcțional și reglementează standardele pentru peste 100 de companii, acoperind aproximativ 200 de modele industriale.

Fiecare robot primește un cod de identificare format din 29 de caractere, cu 11 mai mult decât codul de identificare al unui cetățean uman din China. Acest cod include informații precum naționalitatea, producătorul, modelul și un număr serial unic.

Sistemul nu funcționează ca o simplă plăcuță de identificare statică, ci ca un mecanism de monitorizare în timp real. El transmite continuu date către autorități despre starea robotului, inclusiv uzura componentelor mecanice, starea bateriei și chiar parametrii asociați capacităților sale de inteligență artificială, descrise ca „simțuri” ale robotului.

Un reprezentant al centrului din Hubei a explicat că acest sistem permite identificarea rapidă a defecțiunilor prin analiza jurnalelor operaționale și a istoricului de mentenanță, facilitând stabilirea responsabilității și efectuarea rapidă a reparațiilor.

În paralel, companiile tehnologice chineze avansează rapid în comercializarea roboților pentru uz casnic. Firma GigaAI, susținută de divizia de investiții a Huawei și în colaborare cu centre de cercetare de stat, a anunțat lansarea unui robot de tip majordom.

Modelul, numit SeeLight S1, este un robot cu două brațe și mobil pe roți. Planul include livrarea a 100 de unități pilot în locuințele angajaților în cursul acestei luni, urmată de o lansare extinsă și gratuită în orașul Wuhan până în prima jumătate a anului 2027.

La momentul intrării pe piață, prețul estimat de vânzare va fi de aproximativ 15.000 de dolari.

În ciuda acestor planuri ambițioase, experții din afara Chinei privesc cu scepticism ritmul anunțat al implementării. Un reprezentant al unei companii de design în robotică subliniază că navigarea într-o locuință este o problemă extrem de complexă, deoarece mediile domestice nu sunt standardizate, iar condițiile se schimbă constant, ceea ce face dificilă adaptarea unui robot la viața de zi cu zi.