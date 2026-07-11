Doar patru cartiere din București mai au apartamente cu două camere sub 100.000 de euro

Piața apartamentelor cu două camere din București a înregistrat noi creșteri în ultimul an, iar în mai multe cartiere prețul mediu al unei locuințe a depășit nivelul de 100.000 de euro. Situația din iunie 2026 indică o restrângere a zonelor în care astfel de apartamente mai pot fi găsite sub acest prag valoric.

Potrivit unei analize Economica.net realizate pe baza datelor portalului Anunțul.ro, apartamentele cu două camere din București s-au scumpit, în medie, cu 15% față de luna iunie 2025. Evoluția prețurilor a fost diferită de la o zonă la alta, însă majoritatea cartierelor au înregistrat creșteri.

În doar patru zone ale Capitalei au fost raportate scăderi ale prețurilor medii în ultimul an. Cele mai mari reduceri au fost consemnate în Victoriei-Romană, unde prețurile au scăzut cu 16%, urmată de 1 Mai-Domenii, cu o scădere de 8,63%. În Floreasca-Dorobanți, diminuarea a fost de 6,37%, iar în zona Universitate-Kogălniceanu de 4,80%.

Numărul zonelor din București în care prețul mediu al unui apartament cu două camere rămâne sub 100.000 de euro a ajuns la patru. În același timp, trei cartiere au depășit acest prag față de anul trecut, după creșteri de aproximativ 10.000 de euro într-o singură perioadă de 12 luni.

Printre zonele care au trecut de acest nivel se află Dristor-Titan, Iancului-Mihai Bravu și Drumul Taberei-Ghencea. În Dristor-Titan, de exemplu, prețul mediu pentru un apartament cu două camere era de 96.800 de euro în iunie 2025, iar în iunie 2026 a ajuns la 107.500 de euro.

Evoluții similare au fost înregistrate și în celelalte două cartiere, unde majorarea valorilor medii a dus prețurile peste limita de 100.000 de euro. Schimbarea reflectă modificarea nivelului mediu al ofertelor din aceste zone comparativ cu anul precedent.

În prezent, cele mai accesibile zone din Capitală pentru apartamentele cu două camere, raportat la prețul mediu, sunt Berceni-Giurgiului, Colentina-Obor, Pantelimon și Rahova-Sebastian.

În Berceni-Giurgiului, prețul mediu este de 90.000 de euro, în timp ce în Pantelimon valoarea medie este de 97.000 de euro. În Rahova-Sebastian, apartamentele cu două camere au ajuns la un preț mediu de 99.700 de euro, iar în Colentina-Obor la 99.900 de euro.

Aceste patru cartiere sunt zonele în care prețurile medii pentru apartamentele cu două camere nu au depășit încă pragul de 100.000 de euro, potrivit datelor analizate.

La popul opus avem și zone cu prețuri foarte ridicate. De exemplu, ,a nivelul Capitalei, cele mai scumpe apartamente cu două camere se găsesc în zone precum Alba Iulia-Decebal-Muncii, Aviației, Unirii și Moșilor-Dacia.

Valorile medii din aceste cartiere se află peste nivelul înregistrat în zonele cu prețuri mai reduse, diferențele fiind influențate de nivelul ofertelor disponibile și de caracteristicile fiecărei zone. Datele complete privind evoluția prețurilor sunt prezentate în infograficul aferent analizei.