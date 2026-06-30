Chiriile urcă într-un ritm fără precedent. Salariile nu mai țin pasul cu piața locuințelor

Chiriile din marile orașe ale Germaniei continuă să crească într-un ritm mult mai rapid decât veniturile populației, potrivit celor mai recente date publicate de portalul imobiliar Immowelt. În ultimii trei ani, salariile reale au avansat cu doar 5,1%, în timp ce nivelul chiriilor solicitate a urcat cu până la 20%. Evoluția afectează inclusiv numeroșii români care locuiesc și lucrează în Germania și sunt în căutarea unei noi locuințe.

Chiriile din Germania au înregistrat o creștere semnificativ mai rapidă decât veniturile populației, ceea ce amplifică presiunea financiară asupra persoanelor care caută un nou apartament. Cele mai recente statistici publicate de portalul imobiliar Immowelt arată că diferența dintre evoluția salariilor și cea a costurilor de închiriere s-a accentuat în ultimii trei ani.

În această perioadă, salariile reale au crescut cu doar 5,1%, în timp ce proprietarii au majorat chiriile solicitate în marile orașe cu până la 20%. Pentru multe gospodării, această evoluție înseamnă că o parte tot mai mare din venitul lunar este direcționată către plata chiriei.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Hamburg, unde chiriile solicitate sunt cu 20,2% mai mari decât în 2023. Pe următoarele locuri se află Dresda, cu un avans de 18%, și Frankfurt pe Main, unde prețurile au crescut cu 17,7%.

Orașul cu cele mai ridicate costuri de închiriere rămâne München. Aici, chiria medie pentru apartamentele nou introduse pe piață a ajuns la 21,44 euro pe metru pătrat.

Creșterea accelerată a costurilor de închiriere este alimentată în principal de lipsa locuințelor disponibile și de ritmul redus al construcțiilor noi. Specialiștii arată că dezvoltatorii se confruntă cu costuri tot mai mari, dobânzi ridicate și proceduri administrative care întârzie proiectele rezidențiale.

Impactul acestor scumpiri este vizibil și în costurile suportate de chiriași. În München, închirierea unui apartament de 75 de metri pătrați costă, în medie, cu aproximativ 218 euro mai mult pe lună decât în urmă cu trei ani. În Frankfurt, diferența ajunge la circa 190 de euro lunar, iar în Hamburg la aproximativ 175 de euro.

Pe fondul acestor dificultăți, numărul locuințelor finalizate rămâne mult sub necesarul estimat. În 2025 au fost construite doar 206.600 de apartamente la nivel național, cu 18% mai puține comparativ cu anul precedent.

În pofida acestor rezultate, autoritățile federale își mențin obiectivul de a ajunge la un ritm de 400.000 de locuințe noi construite anual, însă diferența dintre ținta asumată și nivelul actual al construcțiilor continuă să evidențieze amploarea deficitului de locuințe de pe piața germană.