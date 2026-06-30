Taxă majorată. Se schimbă regulile pentru terenuri. Proprietarii ar putea plăti de cinci ori mai mult pentru aceste documente

Proprietarii unor terenuri agricole din extravilan pe care au fost ridicate construcții fără respectarea procedurilor legale ar putea avea de achitat costuri mult mai mari pentru a intra în legalitate. Un proiect de lege aflat în Parlament propune majorarea de cinci ori a tarifului necesar pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau pentru obținerea avizelor necesare, în cazul construcțiilor realizate fără aprobările prevăzute de legislație.

Inițiativa legislativă a primit recent raport favorabil în Senat și ar putea intra chiar în dezbaterea și votul senatorilor. Totuși, pentru ca noile reguli să producă efecte, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Proiectul vizează terenurile agricole aflate în extravilan pe care au fost construite imobile fără aprobarea de scoatere din circuitul agricol sau fără avizul privind clasa de calitate a terenului, document necesar atunci când acestea sunt introduse în intravilan prin Planul Urbanistic General (PUG) sau Planul Urbanistic Zonal (PUZ).

În aceste situații, proprietarii vor putea solicita intrarea în legalitate, însă numai după achitarea unei taxe considerabil mai mari decât cea prevăzută în prezent.

Potrivit proiectului, aprobarea scoaterii terenului din circuitul agricol sau emiterea avizului necesar se va putea face prin plata unui tarif calculat la un nivel de cinci ori mai mare decât cel stabilit de Legea fondului funciar.

Inițiatorii propun ca această procedură să fie disponibilă doar pentru o perioadă limitată.

Conform proiectului, regula se va aplica:

„pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Autorii inițiativei susțin că măsura urmărește să ofere proprietarilor posibilitatea de a reglementa situațiile existente, fără a elimina însă sancțiunea financiară pentru nerespectarea procedurilor legale.

Valoarea care trebuie achitată pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol nu este una fixă.

Legea fondului funciar stabilește că suma se calculează în funcție de categoria de calitate a terenului și de suprafața acestuia.

Mai exact, tariful rezultă din înmulțirea suprafeței exprimată în metri pătrați cu valoarea stabilită pentru clasa de calitate a terenului agricol.

În plus, aceste valori sunt actualizate anual în funcție de rata inflației, ultima indexare fiind realizată la începutul acestui an.

Prin noul proiect, suma rezultată în urma acestui calcul ar urma să fie multiplicată de cinci ori în cazul construcțiilor realizate fără aprobările necesare.

Nu este pentru prima dată când autoritățile propun o astfel de soluție pentru intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără respectarea procedurilor.

Într-o reglementare anterioară, proprietarii puteau beneficia de o procedură asemănătoare, însă tariful era majorat de trei ori, nu de cinci ori, așa cum prevede actuala inițiativă legislativă.

Potrivit expunerii de motive, modificarea urmărește rezolvarea situației terenurilor agricole din extravilan pe care au fost ridicate construcții fără documentația necesară sau care au fost introduse în intravilan fără avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii.

Inițiatorii consideră că extinderea termenului de referință până în anul 2026 ar permite tratarea unitară a acestor situații și ar facilita intrarea în legalitate a investițiilor deja realizate.

În argumentația proiectului se arată că ambele categorii de situații reprezintă abateri de la procedura legală de scoatere din circuitul agricol și că o reglementare comună ar contribui la finalizarea procesului de legalizare la nivel național.

În acest moment, măsura este doar un proiect legislativ.

Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie să fie adoptat de Senat și Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial. Până la finalizarea tuturor acestor etape, regulile actuale privind scoaterea terenurilor agricole din circuitul agricol rămân neschimbate.