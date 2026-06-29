IGSU lansează avertisment pentru toți românii. Aparatul din casă care poate provoca incendii în timpul caniculei

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atrage atenția că, în perioadele cu temperaturi extreme, riscul producerii incendiilor în locuințe crește considerabil din cauza utilizării intense a aparatelor electrice pentru răcire. Aerul condiționat, ventilatoarele și alte echipamente funcționează ore întregi, ceea ce duce la un consum ridicat de energie și poate suprasolicita instalațiile electrice, în special în locuințele cu instalații vechi sau necorespunzător întreținute.

Reprezentanții IGSU avertizează că multe dintre incidentele produse în sezonul cald au la bază supraîncărcarea prizelor și a prelungitoarelor, utilizarea unor cabluri deteriorate sau improvizații electrice care nu sunt proiectate să suporte consumatori de mare putere. În aceste condiții, instalațiile se pot supraîncălzi, iar riscul izbucnirii unui incendiu crește semnificativ.

Pentru a evita astfel de situații, pompierii recomandă ca aparatele cu consum mare de energie, precum cele de aer condiționat, să fie alimentate din prize corespunzătoare și să nu fie conectate împreună cu alte echipamente puternice la aceeași priză sau la același prelungitor. De asemenea, utilizarea prelungitoarelor subdimensionate pentru alimentarea aparatelor de climatizare trebuie evitată, deoarece acestea se pot încălzi excesiv.

IGSU îi sfătuiește pe proprietari să urmărească permanent starea instalației electrice în timpul utilizării aparatelor. Dacă prizele, ștecherele sau cablurile devin fierbinți ori prezintă urme de supraîncălzire, alimentarea trebuie oprită imediat, iar instalația verificată de un electrician autorizat.

Totodată, pompierii recomandă să nu fie folosite cabluri deteriorate, prize defecte sau improvizații electrice, acestea reprezentând unele dintre cele mai frecvente cauze ale incendiilor produse în locuințe.

În cazul locuințelor cu instalații electrice vechi, IGSU consideră că proprietarii ar trebui să ia în calcul verificarea și modernizarea acestora, astfel încât să poată face față consumului actual de energie, mult mai ridicat decât în urmă cu câțiva ani.

„În zilele cu temperaturi extreme, folosim mai multe aparate pentru răcirea locuinței. Aerul condiționat, ventilatoarele și alte echipamente cresc consumul de energie, iar instalațiile electrice suprasolicitate pot provoca incendii”, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Instituția subliniază că respectarea acestor măsuri simple poate preveni producerea unor incendii și poate contribui la protejarea locuinței și a familiei pe toată durata episodului de caniculă.

În paralel cu avertismentele transmise populației, autoritățile din domeniul energetic au activat măsuri speciale pentru a face față consumului ridicat de energie.

Transelectrica a anunțat că a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale instalațiilor din rețeaua de transport a energiei electrice, astfel încât infrastructura să fie disponibilă la capacitate maximă pe durata episodului de caniculă.

„Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport şi de Sistem, prin Dispecerul Energetic Naţional, a implementat deja măsuri preventive la nivelul operării sistemului şi al gestionării Reţelei Electrice de Transport. Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalaţii, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă şi să fie redus orice risc suplimentar asociat condiţiilor meteorologice extreme”, a transmis compania.

În contextul avertizărilor meteorologice de Cod Roșu, Ministerul Energiei a convocat, luni, Comandamentul Energetic, la sediul Dispecerului Energetic Național.

La reuniune au participat toate entitățile importante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național, fiind analizate prognozele privind consumul de energie, disponibilitatea capacităților de producție și starea rețelei de transport.

Ședința a fost condusă de secretarul de stat Cristian Bușoi, iar specialiștii au stabilit măsurile necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a sistemului energetic pe toată durata valului de căldură.

Potrivit estimărilor Dispecerului Energetic Național, consumul maxim de energie electrică va ajunge la aproximativ 8.000 MW, în special în intervalele de vârf din serile de luni și marți, când utilizarea aparatelor de climatizare este cea mai intensă.

În funcție de evoluția consumului, autoritățile au pregătit măsuri operative care pot fi aplicate în orice moment pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum.

Transelectrica precizează că a consolidat și activitatea de monitorizare a Rețelei Electrice de Transport, astfel încât eventualele incidente să poată fi identificate și gestionate rapid, fără afectarea alimentării consumatorilor.

Pe toată perioada avertizărilor de caniculă, echipele operative ale companiei și personalul tehnic din sucursalele teritoriale și din stațiile electrice monitorizează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național și sunt pregătite să intervină dacă situația o va impune.

Totodată, compania anunță că, după punerea în funcțiune a aproximativ 1.500 MW în centrale electrice și instalații de stocare noi de la începutul anului, dintre care aproape 1.000 MW doar în ultima lună, în perioada următoare sunt pregătiți pentru conectarea la rețea încă aproximativ 1.000 MW proveniți din investiții în centrale fotovoltaice, centrale eoliene și sisteme de stocare a energiei. Aceste investiții au rolul de a crește flexibilitatea și reziliența Sistemului Electroenergetic Național în perioadele cu consum ridicat.