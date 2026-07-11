Nu doar IT-ul aduce bani mulți. Joburile din România unde salariile trec de 10.000 de lei

Pentru mulți angajați din România, depășirea pragului de 10.000 de lei pe lună este un reper important în carieră. Nu există un singur domeniu care duce la astfel de venituri, iar drumurile profesionale diferă de la o meserie la alta. O discuție pornită pe Reddit arată o realitate mai puțin cunoscută.

Răspunsurile participanților indică faptul că atingerea unui astfel de nivel salarial este asociată, în multe cazuri, cu ani de experiență, specializare și dezvoltarea constantă a competențelor. Persoanele care au vorbit despre veniturile lor au descris trasee profesionale diferite, de la începuturi în poziții de junior până la roluri cu responsabilități mai mari.

Sectorul IT este unul dintre domeniile menționate frecvent de cei care au ajuns la venituri ridicate. Programarea, infrastructura informatică, administrarea sistemelor și specializările legate de tehnologiile noi sunt printre ariile în care angajații spun că au reușit să obțină salarii peste media pieței.

Un angajat din domeniul tehnologiei a povestit că venitul său depășește 5.000 de euro lunar, însă a precizat că atingerea acestui nivel a presupus un efort susținut pe o perioadă lungă. Despre evoluția profesională, acesta a spus: „Școală, cursuri, muncă multă, weekenduri și nopți pierdute, vacanțe în care stăteam și învățam. După 20 de ani am ajuns aici”. Altcineva a scris:

„Inginer principal, 15 ani experiență. Am terminat facultatea în 2013. Simt că era mai ușor să găsești un job atunci decât este acum. Să găsești primul job a fost destul de ușor. Am terminat facultatea, am luat câteva luni pauză, apoi am trimis probabil 4 aplicații, am fost la interviu pentru 2, am primit unul. Universitate tipică, diplomă în Informatică. Medie de absolvire cu distincție. Am petrecut mult, puteam să fac mai bine. Am început în dezvoltarea de aplicații mobile, am făcut asta o vreme, apoi în dezvoltare web și acum conduc proiecte și echipe în consultanță. Am învățat să nu fiu specialist. Am făcut cam șapte ani în dezvoltare mobilă, dar cariera mea a înflorit cu adevărat odată ce am devenit un pic mai full stack în tehnologie, dar și full stack într-un proiect, purtând mai multe pălării, cum ar fi lider de livrare, analist de afaceri etc. E bine să fii în discuții unde cunoști multe părți și piese diferite”, a scris cineva pe platformă.

Un alt participant la discuție a descris un parcurs început de la un nivel de intrare în domeniul IT și continuat prin acumularea treptată de experiență. Acesta a explicat că a pornit dintr-un rol de suport tehnic și a avansat spre o poziție de inginer infrastructură IT.

„Inginer infrastructură IT. Experiență 10 ani, după 6 ani petrecuți într-un job irelevant și fără viitor. Am început de jos, pe IT Service Desk. Părerea mea este că pentru a ajunge aici calitățile necesare sunt calitatea muncii și constanța”, a transmis acesta.

Potrivit relatării sale, progresul profesional a fost influențat și de implicarea suplimentară în proiectele de la locul de muncă. „Îmi băgam nasul peste tot, îmbunătățeam lucruri. În general am pus accent pe calitatea muncii și am fost constant”, a mai precizat angajatul.

Discuția a arătat că veniturile de peste 10.000 de lei nu sunt întâlnite doar în industria tehnologică. Alte profesii, care presupun perioade lungi de pregătire sau acumularea unor calificări suplimentare, pot ajunge la astfel de niveluri financiare. În domeniul medical, un medic de urgență a explicat că venitul său este legat de un program profesional foarte solicitant și de mai multe activități desfășurate simultan.

„Medicină de urgență, dar am 3 job-uri și nu sunt niciodată acasă efectiv. 12 ani școală + 6 facultate + 5 rezidențiat + 3 vechime specialitate”, a scris acesta.

Și în educația privată există situații în care veniturile se apropie de pragul de 10.000 de lei sau îl depășesc prin activități suplimentare. O profesoară a menționat că salariul său este completat de activități de examinare remunerate separat.

„Sunt profesoară la o școală privată, am salariu 9.500 lei și uneori mai merg să examinez pentru bani în plus”, a declarat aceasta.

Profesoara a precizat că pregătirea profesională a inclus mai multe etape de formare și certificări: „Am licență, master, ambele module pedagogice, un certificat C2 și un certificat CELTA.”

Printre domeniile menționate de participanții la discuție s-au numărat și designul grafic, vânzările sau activitățile independente. Un designer grafic a explicat că veniturile actuale au fost obținute după o perioadă îndelungată de acumulare a experienței și după dezvoltarea unei afaceri proprii.

„Am muncit mult, am devenit destul de bună în ceea ce fac, mi-am făcut propria firmă acum aproximativ 8 ani și am învățat să îmi vând skillurile”, a relatat aceasta.

Experiențele prezentate evidențiază trasee profesionale diferite către venituri ridicate, de la cariere construite în companii mari până la activități independente sau profesii care necesită ani de formare.