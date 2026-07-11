Noua generație de îmbogățiți are alte gusturi. Milionarii din AI aleg investiții surprinzătoare în locul luxului clasic

Creșterea rapidă a averilor generate de companiile din domeniul inteligenței artificiale și al industriei spațiale începe să influențeze piața bunurilor de lux. Marile grupuri din acest sector analizează schimbările de comportament ale noilor clienți bogați, care au un profil diferit față de generațiile anterioare de milionari.

Spre deosebire de persoanele care au acumulat averi prin moștenire, noii milionari proveniți din tehnologie alocă mai puțini bani pentru haine, accesorii sau produse de lux tradiționale. Aceștia sunt mai interesați de investiții, experiențe speciale și obiecte cu o semnificație aparte, potrivit informațiilor prezentate de Reuters.

Un exemplu este Chip, fost cercetător în domeniul datelor la SpaceX, care deține acțiuni evaluate la aproximativ 3,5 milioane de dolari după listarea companiei din luna iunie. O parte din banii obținuți i-a direcționat către achiziții neobișnuite, printre care meteoriți în valoare de 10.000 de dolari și o autospecială de pompieri cumpărată cu 5.000 de dolari. El a explicat că vehiculul ar putea fi folosit ca atracție la aniversarea copilului său.

Printre obiectele pe care Chip ia în considerare să le cumpere se află și un ceas TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph, inspirat de misiunea astronautului John Glenn din 1962. Modelul are un preț estimat la aproximativ 8.000 de dolari.

Datele UBS arată că aproximativ 440.000 de americani au devenit milionari anul trecut, pe fondul evoluției burselor. Creșterea companiilor din inteligență artificială și tehnologie, inclusiv prin listări recente, a contribuit la apariția unui nou val de persoane cu averi importante.

Rămâne însă incert dacă această categorie de clienți va susține o revenire puternică a industriei globale de lux, estimată la 358 de miliarde de euro în 2025. Piața a trecut prin doi ani dificili, afectați în special de reducerea cererii din China și de nesiguranța economică.

America de Nord continuă să fie una dintre regiunile importante pentru grupuri precum LVMH, Richemont, Hermès și Gucci, însă consultanții observă diferențe clare între comportamentul noilor milionari din tehnologie și cel al cumpărătorilor tradiționali.

Zack Kass, fost director al diviziei comerciale OpenAI și acționar SpaceX, a declarat că a ales să folosească veniturile obținute pentru achiziționarea unei echipe profesioniste de volei, nu pentru cumpărarea unor produse de lux.

În rândul angajaților din industria tehnologică există și o preferință crescută pentru dispozitivele inteligente, în special pentru ceasurile care urmăresc activitatea fizică și indicatorii de sănătate, în detrimentul modelelor clasice de lux.

Robert, fost inginer SpaceX, ale cărui acțiuni valorează aproximativ 4 milioane de dolari, a povestit că el și soția sa și-au cumpărat noi modele Apple Watch și intenționează să reinvestească cea mai mare parte a averii. Printre puținele cheltuieli personale menționate s-a numărat o croazieră în Alaska.

Pe de altă parte, ceasurile de lux produse de branduri precum Rolex sau Cartier rămân atractive pentru cumpărători, inclusiv datorită valorii lor de revânzare, care poate depăși în anumite situații prețul inițial de achiziție.

Segmentul hainelor și accesoriilor de lux întâmpină însă provocări mai mari. Conform Boston Consulting Group, noii milionari cheltuie cu aproximativ o treime mai puțin pentru îmbrăcăminte elegantă și articole din piele comparativ cu persoanele care au primit averi moștenite.

Această categorie de cumpărători pune un accent mai mare pe active considerate durabile, precum proprietăți imobiliare, iahturi sau automobile. În același timp, specialiștii în stil observă că branduri precum Chanel și Hermès continuă să fie căutate de persoanele cu averi mari, deoarece numele acestor case de modă sunt asociate în continuare cu statutul social și exclusivitatea.

Chip spune că noua sa situație financiară nu îi va schimba semnificativ stilul vestimentar, cu excepția unei posibile actualizări a echipamentului folosit pentru activități în aer liber. „Port tricouri şi pantaloni scurţi de ani de zile. Aşa mă simt confortabil şi nu cred că se va schimba”, a declarat acesta.