În premieră după zeci de ani, Bill Gates părăsește top 10, coborând pe poziția 19. Schimbările din clasament reflectă creșterea companiilor din sectorul tehnologic și impactul tot mai mare al inteligenței artificiale.

Clasamentul Forbes al miliardarilor lumii, la 1 decembrie 2025, aduce schimbări semnificative în top 10. Cofondatorul Google, Larry Page, a urcat pe locul al doilea, depășindu-l pe Larry Ellison de la Oracle, care a coborât pe poziția a treia.

Liderul rămâne Elon Musk, CEO al Tesla și SpaceX, cu o avere estimată la 483 de miliarde de dolari. Averea lui Larry Page a crescut la 262 de miliarde de dolari, în timp ce Sergey Brin, celălalt cofondator Google, ocupă locul cinci, cu 242 de miliarde de dolari, beneficiind de aprecierea acțiunilor Alphabet după lansarea aplicației de inteligență artificială Gemini 3.

Pentru prima dată în ultimele decenii, Bill Gates a ieșit din top 10 miliardari. Fondatorul Microsoft ocupă acum locul 19, cu o avere estimată la 104,7 miliarde de dolari, ca urmare a donațiilor substanțiale către Fundația Bill & Melinda Gates și a strategiei sale filantropice pe termen lung. Această „dezîmbogățire voluntară” nu îi diminuează influența: fundația sa administrează active de peste 77 de miliarde de dolari și cheltuie anual aproximativ 8 miliarde de dolari pentru sănătate globală, vaccinuri și educație, menținându-l un actor central în deciziile cu impact internațional.

1. Elon Musk – 483 miliarde $ (Tesla, SpaceX, xAI)

2. Larry Page – 262 miliarde $ (Google/Alphabet)

3. Larry Ellison – 253 miliarde $ (Oracle)

4. Jeff Bezos – 245 miliarde $ (Amazon)

5. Sergey Brin – 242 miliarde $ (Google/Alphabet)

6. Mark Zuckerberg – 222 miliarde $ (Meta/Facebook)

7. Bernard Arnault – 190 miliarde $ (LVMH)

8. Jensen Huang – 154 miliarde $ (Nvidia)

9. Michael Dell – 152,1 miliarde $ (Dell Technologies)

10. Warren Buffett – 151,9 miliarde $ (Berkshire Hathaway)

Printre cei mai importanți câștigători se numără Larry Page (+30 miliarde $), Sergey Brin (+27 miliarde $) și Warren Buffett (+9 miliarde $). La polul opus, cei care au înregistrat pierderi semnificative sunt Larry Ellison (-67 miliarde $), Jensen Huang (-22 miliarde $) și Elon Musk (-15 miliarde $).

Aceste fluctuații reflectă creșterea valorii companiilor din sectorul tehnologic, impactul noilor inițiative în domeniul inteligenței artificiale, dar și alegerile filantropice ale unor lideri precum Bill Gates.

Nouă din zece dintre cei mai bogați oameni ai lumii sunt americani, printre care Jeff Bezos, Larry Ellison și Warren Buffett. Singurul miliardar din top 10 care nu este american este Bernard Arnault, din Franța. La 1 decembrie 2025, toți cei mai bogați zece oameni din lume sunt bărbați, având averi de la 152 de miliarde de dolari în sus.

Cea mai bogată femeie din lume este Alice Walton, fiica fondatorului Walmart, Sam Walton, cu o avere estimată la 119 miliarde de dolari, poziționând-o pe locul 15 în clasamentul global al celor mai bogați oameni.