Potrivit relatării Futurism, Hinton consideră că tot mai mulți lideri ai industriei tech „pariază serios pe ideea că AI va înlocui o mulțime de angajați”. În discuția de aproape o oră cu senatorul Bernie Sanders, acesta a descris transformările pe care le vede ca inevitabile — și negative.

Reputatul cercetător a explicat că, spre deosebire de alte revoluții industriale, schimbarea provocată de inteligența artificială nu va aduce noi tipuri de locuri de muncă:

„Oamenii care își vor pierde joburile nu vor avea unde să se reangajeze”, a spus el, citat de Business Insider.

Mai mult, dacă AI ajunge la nivel uman sau peste, atunci „orice meserie pe care ar putea-o face un om poate fi preluată de AI”.

„Acești oameni mizează clar pe ideea că AI va înlocui o mare parte a forței de muncă”, a adăugat el.

Considerat împreună cu Yoshua Bengio și Yann LeCun unul dintre „nașii inteligenței artificiale”, Hinton a primit Premiul Turing în 2018 pentru munca sa în deep learning — tehnologia care stă la baza celor mai avansate modele generative.

El a atras în mod repetat atenția asupra riscurilor AI, iar după ce în 2023 a părăsit Google, a afirmat că regretă unele dintre rezultatele muncii sale și că industria AI nu ar fi profitabilă fără înlocuirea oamenilor.

În discuția cu Sanders, Hinton a criticat direct miliardari ca Elon Musk, Mark Zuckerberg și Larry Ellison, despre care susține că nu au luat în calcul efectele economice pe termen lung.

„Dacă muncitorii nu sunt plătiți, nu mai există cine să cumpere produsele lor”, a avertizat el.

Hinton și-a reiterat și temerile privind dezvoltarea unor sisteme mult mai inteligente decât oamenii. El a explicat că nu mai este convins că o inteligență artificială generală (AGI) este departe.

În 2023 afirma:

„Până acum câțiva ani, credeam că vor mai trece 20–50 de ani până vom avea o AI generală. Acum cred că s-ar putea întâmpla în 20 de ani sau chiar mai puțin.”

Mai nou, susține că modele precum GPT-5 „știu deja de mii de ori mai multe decât noi”.

Hinton a mai declarat și că nu este „de neconceput” ca AI să ducă, în cele din urmă, la distrugerea omenirii — una dintre cele mai radicale poziții adoptate de un cercetător cu reputația sa.

Deși mulți cercetători respectă expertiza lui Hinton, există și voci care contestă concluziile lui.

Specialiști din domeniu atrag atenția că modelele mari de limbaj sunt instruite pe cantități imense de date, dar nu „înțeleg” în mod autentic lumea.

În plus, încercările recente de a înlocui angajați cu agenți AI autonomi au avut rezultate slabe — mai ales în call-center-uri, considerate anterior vulnerabile.

Hinton se teme nu doar de efectele economice, ci și de utilizarea militară a tehnologiei. El avertizează că armata ar putea folosi roboți AI în operațiuni în străinătate, eliminând costul politic al pierderilor de vieți omenești.