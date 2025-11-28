În 2025, România începe să utilizeze tot mai mult Agentic AI, sisteme capabile să ia decizii și să acționeze autonom. Această evoluție permite automatizarea proceselor de business și administrativ, depășind rolul AI ca simplu instrument de suport. În cadrul firmelor mari, implementarea AI a condus deja la reducerea timpului de procesare a documentelor cu 25–30%, potrivit unor estimări interne.

Întreprinderile mici și mijlocii folosesc platforme digitale cu AI integrat pentru vânzări, contabilitate sau suport clienți. Peste 1.200 de IMM-uri din regiunile Nord-Vest și Centru au raportat că au introdus sisteme de automatizare în procesele interne, ceea ce le permite să reducă costurile operaționale și să accelereze serviciile pentru clienți.

În administrația publică, mai multe primării din comunele „smart village” au implementat sisteme AI pentru gestionarea cererilor cetățenilor. Aceasta a condus la scăderea timpului de răspuns cu 40% și la digitalizarea completă a 60% dintre fluxurile de documente. Aceste cifre arată că AI autonom nu mai este doar o inovație teoretică, ci un instrument real, cu impact direct asupra vieții românilor.

Rețelele 5G au fost activate în peste 15 orașe mari din România în prima jumătate a anului 2025, oferind viteze medii de până la 1,2 Gbps și latență sub 10 ms. Acest lucru permite dezvoltarea proiectelor de smart-city și IoT, inclusiv sisteme inteligente de trafic și monitorizare a utilităților.

Cercetările pentru 6G sunt în faze avansate, cu prime prototipuri și teste pilot în centre universitare și industriale. Această tehnologie promite viteze și capacități mult mai mari, care ar putea fi disponibile în următorii 5–7 ani, dar în 2025 pune România pe radarul experimentelor internaționale de comunicații ultra-rapide.

Prin integrarea IoT cu Edge Computing, peste 80 de proiecte pilot de monitorizare urbană și logistică folosesc date procesate aproape de sursă, reducând latența și crescând eficiența serviciilor. În unele orașe, sistemele inteligente de iluminat sau de colectare a deșeurilor au redus consumul de energie și costurile operaționale cu aproximativ 15–20%.

În 2025, România accelerează digitalizarea sistemului de sănătate prin programul „smart hospital”, care vizează digitalizarea completă a 207 spitale din întreaga țară, de la spitale universitare la unități județene și municipale. Primul spital‑pilot este Spitalul „George Emil Palade” din Târgu Mureș, care servește drept model pentru implementarea tehnologiilor digitale integrate în fluxurile medicale și administrative.

Aceste spitale smart integrează:

Dosar electronic al pacientului (EHR), care permite acces rapid și centralizat la istoricul medical.

Telemedicină și consultații la distanță, reducând nevoia de deplasare și timpul de așteptare.

Inteligență artificială și sisteme de analiză a datelor pentru susținerea deciziilor clinice și monitorizarea pacienților în timp real.

Automatizarea proceselor administrative și logistice, de la programări și gestionarea stocurilor, până la managementul resurselor umane și al medicamentelor.

În spitalele pilot, aceste tehnologii au permis o reducere a timpilor de așteptare cu până la 30% și o eficientizare vizibilă a actului medical. De asemenea, digitalizarea a redus erorile administrative și a facilitat comunicarea între personalul medical și pacienți.

În sprijinul acestei inițiative, a fost lansată o platformă digitală națională de sănătate cu un buget de aproximativ 100 milioane de euro, care conectează spitalele și clinicile, asigurând interoperabilitate și acces rapid la servicii digitale integrate. Peste 50% dintre spitalele publice au început deja implementarea dosarului electronic și a sistemelor de telemedicină, iar proiectele pilot demonstrează că digitalizarea poate aduce economii și creșterea calității serviciilor medicale.

Totuși, provocările rămân: infrastructura IT este încă inegal distribuită, iar pregătirea personalului variază semnificativ. În 2025, aproximativ 40% din unitățile medicale publice nu au echipamentele digitale necesare, iar adoptarea completă a tehnologiilor smart este în plină desfășurare. Acest lucru arată că România se află într-o etapă de tranziție, în care beneficiile tangibile ale digitalizării în sănătate coexistă cu provocările implementării la scară națională.

În 2025, România adoptă soluții de agricultură inteligentă pentru a crește productivitatea și sustenabilitatea fermelor, în special în contextul unei structuri agricole fragmentate, în care majoritatea exploatațiilor sunt sub 5 hectare. Peste 450 de ferme și numeroase cooperative utilizează senzori IoT, drone, aplicații de prognoză a producției și irigații automate, optimizând resursele și reducând pierderile, cu creșteri de randament estimate între 20–25%.

În paralel, circa 73 de startup-uri agri‑tech dezvoltă soluții digitale care permit monitorizarea precisă a culturilor și decizii bazate pe date, de la fertilizare și irigații, până la detectarea timpurie a dăunătorilor sau bolilor. Aceste inițiative, sprijinite de programe guvernamentale pentru digitalizarea IMM-urilor și a sectorului agricol, arată că România începe să capitalizeze trendurile tehnologice în mod concret și măsurabil, creând un model de agricultură mai eficient, sustenabil și profitabil.

Totuși, adoptarea pe scară largă rămâne provocatoare, din cauza costurilor, infrastructurii limitate și necesității de instruire a fermierilor, ceea ce face ca tehnologiile smart să fie implementate, deocamdată, mai ales în ferme mari, cooperative și exploatații pilot.

În sectorul industrial, roboții integrați cu AI realizează sarcini complexe în fabrici și depozite. În 2025, aproximativ 21% dintre companiile românești au adoptat soluții de robotizare și automatizare, iar alte 28% sunt în proces de implementare.

Cele mai automatizate sectoare sunt manufactura auto, metalurgia și electronica, unde firmele cu roboți reprezintă între 13% și 21% din totalul companiilor, în timp ce firmele mici rămân mai reticente. Această tendință de adoptare a roboților colaborativi a condus la creșterea productivității cu 15–18% și la reducerea erorilor operaționale în unitățile mari și medii.

Segmentul logistic și depozite automatizate este în expansiune, cu aproximativ 7,6 milioane m² de spații industrial-logistice moderne în 2025, pregătite pentru implementarea roboților și a soluțiilor de automatizare, ceea ce deschide oportunități pentru creșterea eficienței în manipularea și distribuția bunurilor.

În paralel, peste 50 de orașe au implementat sisteme de energie regenerabilă, iluminat inteligent și colectare a deșeurilor cu senzori digitali, reducând costurile energetice cu 10–15% și îmbunătățind eficiența serviciilor publice. România testează astfel soluții sustenabile care combină tehnologia cu protecția mediului, aducând beneficii directe populației și companiilor, în timp ce creează un cadru favorabil pentru dezvoltarea industriilor automatizate și competitive.