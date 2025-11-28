Prin intermediul medicilor de familie, orice persoană poate solicita consultații destinate evaluării stării de sănătate și poate primi recomandări pentru investigațiile necesare, precum analize de sânge, teste de screening sau examinări imagistice.

În ultimii ani, legislația care stabilește drepturile persoanelor neasigurate a fost extinsă, astfel încât acestea să aibă acces la consultații și analize pentru depistarea precoce a unor afecțiuni severe, în special a cancerului, chiar în lipsa contribuției la fondul de sănătate. Deși pachetul de servicii nu este identic cu cel oferit persoanelor asigurate, o serie de proceduri sunt acoperite în condiții clar definite, conform informațiilor publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Persoanele neasigurate pot beneficia de servicii de prevenție, de depistare și confirmare a afecțiunii oncologice, decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru a beneficia de aceste servicii, o astfel de persoană trebuie să urmeze câțiva pași”, informează CNAS.

Orice adult, indiferent de statutul de asigurare, se poate adresa medicului de familie pentru consultații de prevenție, utile în identificarea timpurie a bolilor cardiovasculare, metabolice, oncologice sau cronice.

În funcție de vârstă și de factorii de risc identificați în timpul consultului, medicul poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite. Persoanele fără asigurare pot accesa gratuit atât servicii de prevenție, cât și proceduri destinate confirmării sau infirmării unei suspiciuni oncologice. Pentru a beneficia de aceste servicii, este necesară înscrierea la un medic de familie, fie nou ales, fie cel avut anterior.

După programarea și prezentarea la consultația de prevenție, persoanele neasigurate primesc servicii decontate în funcție de grupa de vârstă. Reglementările permit două consultații preventive pe an pentru adulții între 18 și 39 de ani, până la trei consultații pentru cei peste 40 de ani fără boli cronice în evidență și până la două consultații pentru cei din aceeași grupă de vârstă care se află deja în monitorizare pentru afecțiuni cronice.

În cadrul consultațiilor, medicul evaluează riscul existenței unor boli care nu manifestă încă simptome și, dacă este necesar, emite bilete de trimitere pentru analize sau investigații de prevenție, utilizând formulare dedicate.

Atunci când apare o suspiciune de cancer, pacientul poate primi trimitere pentru analize de laborator, radiografii sau ecografii, ale căror rezultate vor fi interpretate de medicul de familie. Dacă situația o impune, pacientul poate fi direcționat către un consult ambulatoriu de specialitate sau către spitalizare de zi, utilizându-se formulare marcate corespunzător pentru cazurile suspecte de boală oncologică.

Pachetele de analize preventive sunt structurate diferențiat în funcție de categorie și vârstă. Pentru copiii între doi și cinci ani, investigațiile vizează printre altele depistarea anemiei și evaluarea riscului de rahitism, prin hemoleucogramă completă, feritină, calciu total și ionic, fosfor și fosfatază alcalină.

Copiii cu vârste între șase și nouă ani pot fi evaluați pentru sindrom dismetabolic în situația unui indice de masă corporală crescut sau a unui istoric de hipercolesterolemie familială, prin determinări precum proteine totale, lipide, glicemie, enzime hepatice și hormoni tiroidieni. Pentru cei între zece și șaptesprezece ani, investigațiile se extind, incluzând profilul lipidic, glicemia, testele hepatice și tiroidiene, screeningul pentru boli cu transmitere sexuală după debutul vieții sexuale și hemoleucograma cu feritină pentru investigarea anemiei la fete.

Adulții asimptomatici între 18 și 39 de ani au acces la hemoleucogramă, teste inflamatorii, glicemie, colesterol total și LDL, creatinină cu estimarea filtrării glomerulare, TGO și TGP, screening pentru sifilis, examen microscopic al secreției vaginale la femeile active sexual, testare HPV și, pentru femeile cu risc crescut între 30 și 39 de ani, evaluări anuale precum ecografie de sân și mamografie.

Pentru persoanele de peste 40 de ani, pachetul preventiv include aceleași investigații, la care se adaugă raportul albumină/creatinină în urină și, pentru cei între 50 și 74 de ani, test imunologic pentru depistarea sângerărilor oculte în materii fecale, la interval de doi ani. Screeningul pentru cancerul de sân este adaptat riscului și vârstei, prin ecografii și mamografii efectuate periodic. Femeile primesc suplimentar testări pentru evaluarea funcției tiroidei, iar bărbații, începând cu 50 de ani, pot efectua testul PSA o dată la trei ani. Pentru persoanele de peste 60 de ani, lista investigațiilor preventive este completată de examinarea DXA. Alegerea investigațiilor se face în urma evaluării individuale, medicul de familie având libertatea de a recomanda doar testele necesare.

Persoanele neasigurate au acces suplimentar la servicii medicale gratuite în situații precum urgențele, supravegherea și depistarea bolilor transmisibile cu risc de răspândire, monitorizarea sarcinii și lăuziei și consulturile necesare pentru depistarea cancerului, inclusiv proceduri diagnostice sau intervenții realizate prin serviciile medicale mobile. În aceste cazuri, nu este necesară trimiterea de la medicul de familie, iar pacienții pot merge direct la specialist. Pe baza unei trimiteri din partea medicului de familie, specialiștii din ambulatoriu pot acorda consultații pentru depistarea bolilor oncologice, fiind decontate cel mult două astfel de vizite pe trimestru pentru fiecare persoană, iar la a doua prezentare nu se mai solicită o nouă trimitere.

Specialistul poate efectua investigații și proceduri diagnostice și poate emite bilete pentru consulturi suplimentare, analize, radiografii, ecografii sau spitalizare de zi. În regim de spitalizare de zi, pacienții pot beneficia de diagnosticarea afecțiunilor oncologice, de evaluarea extinderii tumorale și de stabilirea statusului clinico-biologic. Se recomandă ca aceste proceduri să fie finalizate în cel mult 28 de zile de la deschiderea primei foi de spitalizare de zi. Tot în unitățile sanitare pot fi realizate investigații în scop diagnostic pentru detectarea precoce a cancerului de sân și a celui de col uterin.

După confirmarea unei boli oncologice, persoanele fără asigurare pot fi incluse în Programul național de oncologie. Dacă nu realizează venituri, acestea pot dobândi statutul de asigurat fără plata contribuției pe toată durata tratamentului până la vindecarea bolii.