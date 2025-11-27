Inițiativa presupune introducerea unei obligații pentru proprietarii de mașini care solicită despăgubiri, iar proiectul actualizează Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 176/30.09.2021, ca urmare a necesităților apărute în aplicarea prevederilor existente. Documentul va fi supus votului în ședința din 26 noiembrie 2025.

„În lipsa unei evaluări profesionale, există riscul ca unii solicitanți să declare valori mai mari decât cele reale, invocând costuri de reparație care pot depăşi valoarea de piață a autovehiculului. Raportul de evaluare certifică în mod obiectiv valoarea maximă a despăgubirii, reducând posibilitatea formulării unor pretenţii exagerate sau nejustificate”, arată raportul de specialitate.

„Necesitatea acestor modificări sunt determinate de faptul că, în aplicarea hotărârii existente, s-a constatat lipsa unor prevederi exprese referitoare la modalitatea de stabilire a plafonului maxim al despăgubirilor. În aceste condiții, pentru a asigura un cadru normativ mai clar, transparent şi uniform aplicabil tuturor situațiilor, se impune reglementarea expresă a obligației solicitantului de a prezenta un raport de evaluare a valorii de piață a autovehiculului avariat”, arată documentul.

„În practică, pot apărea diferențe de interpretare şi de soluționare de la caz la caz, în funcție de documentele prezentate de fiecare solicitant. Introducerea obligației de evaluare profesională asigură un tratament identic pentru toți solicitanții, indiferent de circumstanţele particulare, garantând aplicarea unitară şi coerentă a hotărârii”, arată proiectul de hotărâre.

