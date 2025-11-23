Una dintre cele mai importante modificări permite șoferilor să solicite suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului. Solicitarea trebuie făcută în scris, iar asigurătorul are la dispoziție cinci zile pentru a comunica suspendarea.

Suspendarea este posibilă doar dacă vehiculul este imobilizat într-un spațiu privat, în afara domeniului public, pe întreaga perioadă a suspendării. În această situație, asigurătorul poate alege să prelungească valabilitatea contractului sau să restituie diferența de primă corespunzătoare perioadei de suspendare.

Suspendarea efectelor contractului RCA începe de la data primirii solicitării de către asigurător, dar nu mai devreme de data suspendării înmatriculării, și se menține până la încetarea suspendării înmatriculării sau până la expirarea dreptului de circulație al vehiculului.

Deși legea a intrat în vigoare pe 16 noiembrie 2025, sancțiunile pentru nerespectarea noilor reguli se vor aplica începând cu 13 decembrie 2025. Amenzile pot ajunge până la 2.000 de lei și pot include reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului.

„Suspendarea efectelor contractului RCA are loc cu începere de la data primirii de către asigurătorul RCA a solicitării de suspendare (…), dar nu mai devreme de data suspendării, în condițiile legislației în vigoare, a înmatriculării vehiculului și numai până la data încetării suspendării înmatriculării sau a dreptului de circulație al vehiculului”, arată legea.

Legea 181/2025 introduce, de asemenea, obligația de a încheia o asigurare RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice. Această măsură vine în contextul creșterii numărului de astfel de vehicule pe drumurile publice și al frecvenței și gravității accidentelor în care acestea sunt implicate.

Totuși, modul în care este redactată legea face imposibilă sancționarea celor care nu respectă noile norme. Polițiștii au semnalat faptul că amenzile sunt prevăzute exclusiv pentru situațiile în care circulă autovehicule fără asigurare.

Pentru că trotineta electrică este încadrată juridic ca vehicul și nu ca autovehicul, agenții de poliție nu pot aplica sancțiuni. Aceeași situație se aplică și altor categorii de vehicule, precum tractoarele agricole sau forestiere, tramvaiele, remorcile și semiremorcile. Polițistul Tavi Perțea a explicat public distincția juridică dintre vehicule și autovehicule, subliniind că legea nu acoperă situațiile pe care pretinde că le reglementează.

Un alt aspect prevăzut de lege este faptul că asigurătorii RCA trebuie să anunțe dacă iau în considerare certificatele privind istoricul de daune. Certificatele emise în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie tratate în același mod ca și cele emise în România, pentru a asigura echivalența și corectitudinea evaluării istoricului de daune.