Cotaţia petrolului Brent cu livrare în ianuarie a scăzut cu 1,7%, ajungând la 62,31 dolari pe baril, iar ţiţeiul american WTI a pierdut 2,03%, situându-se la 57,80 dolari pe baril. În acelaşi timp, indicele european Stoxx Oil and Gas a înregistrat o scădere de peste 2,4%, impact vizibil fiind şi asupra acţiunilor Shell şi BP, ambele în scădere cu aproximativ 1,4%. Acţiunile Equinor au coborât cu 2,3%, iar cele ale Siemens Energy s-au prăbuşit cu aproape 8%.

Scăderile vin pe fondul analizării de către investitori a detaliilor noului plan de pace propus de Washington, conform căruia Ucraina ar urma să cedeze teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv Crimeea, Doneţk şi Luhansk, şi să renunţe definitiv la perspectiva aderării la NATO. Planul, relatat de Associated Press, ar include şi garanţii de securitate pentru Kiev, precum şi reducerea armatei ucrainene la 600.000 de militari. CNBC nu a putut verifica independent documentul.

Analiştii sunt sceptici că Ucraina ar accepta aceste condiţii. Guntram Wolff, senior fellow la Bruegel, a declarat pentru CNBC că propunerea este „practic imposibil de pus în aplicare”, deoarece ar diminua semnificativ capacitatea militară a Kievului exact într-un moment în care riscurile rămân ridicate.

Pe lângă tensiunile generate de planul de pace, pieţele au monitorizat şi efectele noilor sancţiuni americane impuse producătorilor ruşi Rosneft şi Lukoil, care au intrat în vigoare vineri, precum şi evoluţia dolarului şi anticipările legate de următoarea decizie de politică monetară a Federal Reserve.

Potrivit Saxo Bank, presiunile asupra preţurilor petrolului reflectă simultan evoluţiile geopolitice, impactul sancţiunilor şi incertitudinile macroeconomice, toate contribuind la volatilitatea sectorului energetic.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri un plan american destinat încheierii războiului de aproape patru ani cu Rusia, considerat de Kiev excesiv de favorabil Kremlinului, asigurând totodată că nu îşi va „trăda” ţara, potrivit AFP.

”Ucraina s-ar putea confrunta cu o o alegere foarte dificilă: pierderea demnităţii sau riscul de a pierde un partener-cheie”, Statele Unite, a declarat într-un discurs adresat naţiunii şeful statului ucrainean.

Mai multe publicaţii, inclusiv AFP, au prezentat un set de 28 de propuneri susţinute de preşedintele american Donald Trump, prin care Kievului i se cere să cedeze teritorii ocupate de Rusia, să renunţe la perspectiva aderării la NATO, să reducă efectivele armate şi să organizeze alegeri.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat aceste propuneri, afirmând că ele ar însemna „o viaţă fără libertate, fără demnitate, fără dreptate” şi a atras atenţia că ar fi nevoie să se aibă încredere în cel care a atacat deja Ucraina de două ori, referindu-se la Rusia.