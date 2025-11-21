Statele Unite exercită o presiune tot mai accentuată asupra Ucrainei, cerând ca țara să accepte un acord de pace propus de administrația Trump. Potrivit relatărilor presei – bazate pe un document obținut de surse occidentale – termenii acestui plan ar fi profund defavorabili Kievului.

Conform Reuters, SUA ar avertiza Ucraina că este posibil să reducă sprijinul militar și cooperarea în materie de informații dacă planul de pace nu este acceptat.

Data-limită fixată este 27 noiembrie, ziua sărbătorii de Ziua Recunoștinței în Statele Unite, ceea ce ar pune o presiune simbolică și diplomatică asupra liderilor ucraineni.

Documentul, conform relatărilor, include puncte extrem de delicate pentru Ucraina:

Părți din regiunea Donbas ar fi cedate Rusiei, chiar și zone pe care Rusia nu le controlează în totalitate.

Forțele armate ucrainene ar urma să fie reduse semnificativ, ceea ce ar limita capacitatea militară a țării.

Acordul ar conține o “amnistie completă” pentru actele comise pe durata războiului, însemnând că nici regimul rus, nici liderii corupți ucraineni nu ar fi trași la răspundere pentru crime de război sau acte de corupție.

Pe de altă parte, problemele nu sunt toate externe. Potrivit unor surse, Rustem Umerov – un oficial ucrainean – ar fi modificat o versiune a planului, dar el neagă ferm că avea autoritatea necesară să facă asta. Arată că nu a evaluat sau aprobat documentul în forma respectivă. În plus, se spune că unele schimbări ar fi fost făcute fără un mandat clar, ceea ce ridică semne de întrebare asupra transparenței procesului.

Criticii avertizează că această presiune amplifică riscul unei cedări strategice în fața Rusiei, sub pretextul “păcii”. Mai mult, limitarea ajutorului american ar putea slăbi considerabil rezistența Ucrainei, punând țara într-o poziție vulnerabilă dacă acceptă condiții dificile. Deputați ucraineni au comparat suspendarea sprijinului militar cu un “împingere spre capitulare”.

Totodată, unii analiști spun că termenul scurt fixat de americani este prea agresiv și că negocierile nu ar trebui grăbite în detrimentul suveranității ucrainene.

După apariția în spațiul public a planului de pace promovat de Vladimir Putin și Donald Trump, președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii ucrainene printr-un discurs de zece minute, în care a avertizat că țara se află într-un moment decisiv. Liderul de la Kiev a spus că Ucraina este împinsă către o „alegere imposibilă”: fie acceptarea unor condiții considerate umilitoare, fie riscul de a pierde sprijinul unui partener strategic.

Zelenski a transmis că Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații din istoria sa modernă, fiind supusă unor presiuni externe majore. Președintele a descris variantele care i se pun în față: aprobarea unui set de 28 de condiții extrem de grele sau intrarea într-o iarnă care s-ar putea dovedi devastatoare fără suport extern.

„Ucraineni, ucrainence, în viața fiecărei națiuni vine un moment în care toți trebuie să vorbim sincer, calm, fără interpretări, fără zvonuri, fără bârfe, fără nimic în plus. Așa cum este. Așa cum încerc mereu să vorbesc cu voi. Acum trăim unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră. Presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai mari. Acum Ucraina poate ajunge în fața unei alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial. Fie acceptarea unor 28 de puncte foarte complicate, fie o iarnă extrem de grea”, a afirmat Zelenski într-un mesaj către poporul său.

El a avertizat că cele mai periculoase consecințe se vor vedea pe termen lung, dacă Ucraina ar accepta un acord care ar afecta libertatea, demnitatea și dreptatea pentru poporul său.

Zelenski a amintit în mod explicit de angajamentul depus la preluarea funcției, în 2019, subliniind că promisiunea de a apăra independența țării nu este o simplă formulă ceremonială. A spus că rămâne fidel fiecărui cuvânt rostit atunci și că nu va renunța la obligația sa fundamentală: protejarea interesului național ucrainean.

Președintele a insistat că, în relația cu Statele Unite și ceilalți parteneri, Kievul va continua să negocieze calm și rațional, prezentând argumente și propunând soluții alternative, pentru a evita orice percepție că Ucraina ar respinge pacea.

Zelenski a afirmat că, indiferent de forma finală a discuțiilor diplomatice, există două elemente pe care Ucraina nu le va sacrifica: demnitatea și libertatea propriilor cetățeni. În viziunea sa, acestea sunt temeliile pe care sunt clădite independența, suveranitatea și viitorul țării.

El a arătat că războiul trebuie să se încheie, dar nu cu prețul dispariției Ucrainei ca stat. A mulțumit liderilor europeni pentru sprijinul constant și a subliniat că Ucraina rămâne principala barieră între Rusia și restul continentului.

Președintele a făcut un apel categoric către întreaga clasă politică și către societate, cerând sfârșitul conflictelor interne și al disputelor partizane. A reamintit atmosfera primei zile a invaziei, când întreaga națiune s-a ridicat ca un singur om împotriva agresiunii ruse.

Zelenski a criticat, fără a numi persoane, pe cei care în trecut au încercat să îi impună semnarea unor acorduri dezavantajoase sub amenințarea înlocuirii sale. A spus că nu a cedat atunci și că nu va ceda nici acum.

Liderul ucrainean a avertizat că în zilele următoare presiunea informațională și politică va crește, iar Rusia va încerca să speculeze orice fisură internă. De aceea, a cerut ferm unitate, reziliență și claritate în acțiune.

Zelenski a reamintit că Ucraina marchează anual Ziua Demnității și Libertății, valori care trebuie să rămână neatinse în orice scenariu de pace.