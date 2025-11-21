Guvernul finalizează astăzi întregul pachet procedural necesar depunerii aplicației de finanțare pentru Programul SAFE, un demers evaluat la aproximativ 16,6 miliarde de euro, spune premierul Ilie Bolojan.

Din această sumă, peste 4 miliarde sunt dedicate investițiilor în infrastructură, în timp ce restul va susține modernizarea capabilităților armatei, Ministerului Afacerilor Interne și structurilor din sistemul de apărare națională.

O parte semnificativă a fondurilor destinate transporturilor este orientată către proiectele rutiere din Moldova, în special segmentele de autostradă care rămăseseră fără sursă clară de finanțare. Continuarea lucrărilor pe tronsonul București–Pașcani este astfel asigurată, obiectivul fiind ca aceste secțiuni să fie finalizate în intervalul 2029–2030.

”Astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare, în valoare de 16,6 mld euro din care 4,2 mld finanțări alocate pe infrastructură și peste 12 mld dotări pentru armată, MAI celelalte forțe din sistemul de apărare națională. Peste 90% la transporturi este pentru capetele de autostradă din Moldova care nu mai aveau finanțare. Lucrările care azi se desfășoară în forță pe tronsonul dintre București și Pașcani vor putea fi continuate pentru ce cel târziu în 2029 – 2030 aceste tronsoane să fie finalizate”, a mai spus acesta.

Dosarul de finanțare va fi analizat luni în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării. După avizul CSAT, documentul urmează să fie transmis Comisiei Europene în cursul săptămânii viitoare.

Autoritățile estimează că, până la sfârșitul primului trimestru al anului viitor, va fi stabilită lista finală a proiectelor eligibile.

Odată confirmată finanțarea, licitațiile aflate în derulare vor avea acoperire bugetară garantată, a continuat premierul.

”Această aplicație de finanțare va fi pe ordinea de zi a CSAT de luni. După aprobare va fi comunicată săptămâna viitoare Comisiei Europene. Estimăm că cel târziu la finalul primului trimestru anul viitor vom ști proiectele care vor fi finanțate prin acest program. Licitațiile organizate vor avea finanțare asigurată”, mai spune el.

În același timp, Guvernul își continuă discuțiile cu furnizorii internaționali și cu statele partenere pentru achiziții comune, în vederea dotării Armatei Române cu echipamente moderne. Un obiectiv central al programului este ca jumătate dintre produsele livrate să fie fabricate în România, pentru a întări industria națională de apărare și pentru a integra companiile românești în lanțurile de producție europene.

Ilie Bolojan a mai spus că avantajele financiare și strategice sunt evidente. România își îndeplinește angajamentele asumate în fața NATO și SUA, consolidează producția internă de profil și beneficiază de împrumuturi pe termen foarte lung, cu dobânzi mult mai reduse decât cele practicate în prezent. Prin structura creditului – rambursare pe 40 de ani și o perioadă de grație de 10 ani – presiunea asupra bugetului de stat scade, contribuind la un control mai eficient al deficitului.

Programul SAFE se conturează astfel ca o investiție majoră în modernizarea țării, atât pe plan defensiv, cât și în domeniul infrastructurii, cu efecte pe termen lung asupra dezvoltării economice și a capacității României de a-și proteja interesele strategice.