Președintele Nicușor Dan a spus că sancțiunile pentru Lukoil sunt, deocamdată, amânate până pe 13 decembrie. El a explicat că, în acest timp, Guvernul României poate lua măsuri. Preșesintele a mai menționat că rafinăria nu funcționează acum, fiind în mentenanță, și că nu se va întâmpla nimic grav în următoarele săptămâni.

Întrebat despre informațiile apărute că sancțiunile ar trebui aplicate de sâmbătă și că Guvernul României ar pregăti o ordonanță pentru a prelua rafinăria, deși nu există nimic oficial, Dan a repetat faptul că există o amânare până pe 13 decembrie și că în acest interval Guvernul României poate interveni.

Întrebat despre faptul că termenul pentru rafinărie expiră vineri, iar cel din 13 decembrie se referă doar la stațiile de distribuție, el a repetat că rafinăria nu funcționează în prezent și că situația nu este una urgentă.

„Pentru moment avem o amânare până la 13 decembrie, după cum știți, în tot acest interval guvernul poate să ia niște măsuri. Rafinăria în acest moment nu funcționează, este în mentenanță. Nu se va întâmpla nimic dramatic în următoarea săptămână, în următoarele două săptămâni’, a afirmat șeful statului.

În prezent, Lukoil operează în România o rețea de 320 de stații de carburanți, deține rafinăria Petrotel-Lukoil de la Ploiești – responsabilă pentru circa 16% din piața internă – și are drepturi de explorare în Marea Neagră. Acum, autoritățile încearcă să caute soluții rapide, dar fără să afecteze funcționarea sistemului energetic.

Surse avizate au explicat că strategia statului s-a schimbat, iar procesul va fi derulat în două etape. Prima etapă se concentrează pe vânzarea rafinăriei Petrotel. Statul ar urma să supravegheze direct organizarea licitației pentru ca tranzacția să fie accelerată. Rafinăria asigură aproximativ o cincime din necesarul intern de carburanți, ceea ce o plasează în centrul planurilor guvernamentale.

A doua etapă vizează scoaterea la vânzare a celor aproximativ 320 de stații de alimentare. Un al doilea act normativ ar urma să fie adoptat tot până la data de 13 decembrie pentru a stabili clar procedura de transfer. Guvernul României urmărește evitarea unor blocaje, în contextul în care rețeaua este extinsă și implică proceduri juridice complexe.

Nicușoar Dan a anunțat, totodată, că luni va avea loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. El a explicat că pe agenda ședinței sunt mai multe subiecte, printre care Strategia Națională de Apărare și propunerea SAFE pe care România o face către Comisia Europeană.

Dan a menționat că unele subiecte sunt strict militare, pentru că este nevoie să fie aprobate planuri de apărare. De asemenea, agenda va include și evaluarea riscurilor pentru România în anul următor.