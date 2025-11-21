Președintele României, Nicușor Dan, susține că decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a aviza proiectul de lege privind pensiile magistraților este un gest responsabil.

Acest lucru permite Guvernului să își asume răspunderea pentru lege înainte de data de 28 noiembrie, a punctat el. Dan a reamintit faptul că România trebuie să rezolve această problemă până pe 28 noiembrie deoarece este un obiectiv important din PNRR. Dacă nu se face acest lucru, țara riscă să piardă 231 de milioane de euro, a avertizat el.

Pe el îl interesează în special perioada de tranziție până când magistrații ajung la vârsta de pensionare de 65 de ani, nu procentul din salariu care va reprezenta pensia. A reamintit că nu a spus niciodată că pensia ar trebui să fie 75% din salariu. În opinia lui, perioada de tranziție ar trebui să fie cât mai scurtă, adică să crească vârsta de pensionare cu câte un an în fiecare an, ceea ce ar însemna o tranziție de aproximativ 15–17 ani.

„Ce vreau să salut este declaraţia de ieri a CSM-ului că va aviza (proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor – n.r.), astfel încât Guvernul să poată să-şi asume răspunderea în timp util. Asta este un gest responsabil, pe care nu pot decât să-l salut. Deci… Încă odată. Eu n-am spus niciodată 75%. Ce am spus şi asta am spus public în faţa dumneavoastră de nenumărate ori, este că acea perioadă de tranziţie, în opinia mea, nu trebuie să fie mai mult de un an la un an, ceea ce se transpune în 15, 16, 17 ani”, a declarat șeful statului.

Ministerul Muncii și Ministerul Justiției au anunțat că noul proiect de lege privind pensiile magistraților a fost pus în dezbatere publică miercuri. În proiectul de lege se spune că pensia magistraților va fi 55% din media salariilor brute din ultimii 5 ani. Totuși, pensia nu va putea depăși 70% din ultimul salariu net primit.

Se mai precizează că vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani în mod treptat, pe o perioadă de 15 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

De asemenea, se arată că pentru ieșirea la pensie este nevoie de cel puțin 25 de ani lucrați în magistratură, iar din acești ani, maximum 10 ani pot fi considerați din alte domenii juridice.

Dan a recunoscut că, în spațiul public, sunt multe certuri între partenerii din coaliție, dar se vorbește prea puțin despre Opoziție. Totuși, el a arătat că, din punct de vedere al rezultatelor concrete, coaliția de guvernare funcționează. Potrivit spuselor sale, Guvernul a reușit să trimită la timp planul pentru programul SAFE, a redus deficitul bugetar, iar măsurile pentru aderarea la OCDE sunt respectate conform calendarului.

Despre termenul de 28 noiembrie pentru cererea de plată din PNRR, el a precizat că s-au făcut progrese la toate obiectivele, dar că nu s-a realizat tot ce trebuia până acum.

Dan a anunțat că vor urma și alte întâlniri cu liderii coaliției, la Cotroceni. Unul dintre subiecte va fi Codul Urbanismului, unde sunt necesare unele clarificări și puneri de acord între părți. El a spus că rolul său este de mediator, că va asculta toate părțile și că își va spune opinia doar dacă va fi nevoie.