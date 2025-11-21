Președintele României, Nicușor Dan, este mulțumit de faptul că Horațiu Potra a fost adus înapoi în țară și că acest lucru s-a făcut repede. El a felicitat Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne pentru că instituțiile au reacționat bine și își fac treaba.

„E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat şi s-a întâmplat repede şi am felicitat ieri Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne. Asta înseamnă că instituţiile funcţionează pe această chestiune”, a zis șeful statului.

Întrebat dacă a primit informații despre legătura dintre Potra și fostul candidat independent la alegerile prezidențiale – Călin Georgescu, președintele României a recunoscut că a fost informat despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și în zilele următoare, cât timp Potra a stat în țară.

El a mai spus că toate aceste lucruri ar trebui explicate public de instituțiile statului, dar într-un mod organizat și unitar, nu prin informații date pe bucăți. În opinia sa, ar fi mai bine ca toate datele să fie puse cap la cap și prezentate clar, iar aceste informații vor fi făcute publice cât mai curând posibil.

„Da, evident. Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor şi zilele imediate următoare, zilele cât a stat domnul Potra în ţară. Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, adică să nu iasă instituţii ale statului şi să dea bucăţi de informaţie. Şi în cel mai scurt timp posibil o să aveţi aceste informaţii”, a mai declarat preşedintele României.

Potra, cunoscut ca fiind apropiat al lui Georgescu, a fost adus din Dubai în România de către Poliția Română, după o acțiune organizată de autoritățile române.

Dan a reamintit tuturor că această acțiune arată că statul român își respectă angajamentul de a apăra ordinea constituțională și că persoanele suspectate de fapte împotriva acesteia sunt aduse în fața justiției, indiferent unde se află. De altfel, el a menționat că Potra, fiul și nepotul lui au fost duși în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, care urmează să decidă dacă vor fi arestați sau nu, în funcție de probele existente la dosar și de concluziile prezentate în fața instanței.

Judecătoria Sectorului 1 din București a decis menținerea măsurii controlului judiciar față de Călin Georgescu pentru următoarele 60 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Hotărârea, pronunțată în dosarul nr. 24185/299/2025, confirmă legalitatea și temeinicia controlului judiciar instituit prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 de procurorul de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cererea de revocare a măsurii preventive a fost respinsă ca neîntemeiată.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar decizia a fost comunicată inculpatului și procurorului prin grefa instanței, astăzi, 21 octombrie 2025.