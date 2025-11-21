The Balkan Free Media Initiative (BFMI), organizație independentă cu sediul la Bruxelles, creată pentru a aborda problemele de responsabilitate în domeniul libertății mass-media, a lansat marți, 18 noiembrie, un raport amplu realizat împreună cu platforma de monitorizare media Sensika.

Documentul examinează modul în care manipularea conținutului online în mai multe state din Balcani poate deveni un model replicat pentru influențarea proceselor electorale din întreaga Uniune Europeană. Analiza începe cu cazul României, țară în care alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate după descoperirea unei operațiuni coordonate pe TikTok.

Autorii afirmă că „experiența României nu a fost o anomalie”, subliniind faptul că metode similare au apărut și în Bulgaria sau Kosovo în perioade electorale recente.

Prin volume ridicate de conturi false, fluxuri de comentarii generate automat și finanțare opacă a unor influenceri, operațiunile descrise în raport sunt prezentate ca o formă de presiune asupra mecanismelor democratice, în special în state unde infrastructura media este vulnerabilă.

Analiza evidențiază capacitatea acestor tactici de a ocoli reglementările privind publicitatea politică. În special, accentul este pus pe modul în care tinerii devin principalul public țintă al campaniilor, într-un ecosistem în care autoritățile reacționează mai lent decât evoluează instrumentele de manipulare.

Astfel, pentru BFMI, aceste fenomene reprezintă o combinație între slaba capacitate de răspuns instituțional și eficiența ridicată a algoritmilor platformelor sociale.

În raport se arată că intersecția dintre manipulările algoritmice și peisajul media instabil poate influența rezultatele unor alegeri democratice. Această vulnerabilitate este considerată un factor cu potențial de extindere în statele UE, odată ce metodele sunt testate și perfecționate în regiuni cu expunere digitală intensă.

Documentul este introdus printr-un text semnat de jurnalistul Eric Jozsef, care subliniază implicațiile anulării alegerilor prezidențiale din România.

„Când alegerile prezidențiale din România au fost anulate, Europa a trecut un prag, deoarece algoritmii au fost transformați în arme pentru a remodela cursul istoriei. Pentru prima dată, un proces democratic a fost compromis de o manipulare digitală sistemică și nu de frauda la urne. Acesta este un semnal de trezire pentru Europa. Spațiul informațional a devenit un al doilea front în apărarea democrațiilor noastre, iar noi nu suntem pregătiți”, notează acesta în prefața raportului „Tackling «TikTokcracy» in the Balkans: A blueprint for fighting algorithmic manipulation in Europe”.

În capitolul dedicat României, raportul detaliază structura operațiunii derulate pe TikTok în susținerea lui Călin Georgescu, candidat care a câștigat primul tur al alegerilor, scrutin ulterior anulat de Curtea Constituțională. Documentul descrie punctual modul în care au fost create și coordonate fluxuri de conținut cu scop electoral.

Raportul prezintă și recomandări menite să reducă vulnerabilitățile legislative, instituționale și sociale care permit repetarea unor astfel de operațiuni. Sunt incluse și observații tehnice legate de modul în care platformele pot identifica mai eficient comportamentele neautentice.

În secțiunea analitică dedicată României, autorii explică tacticile care au stat la baza campaniei online desfășurate în preajma alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Modelul prezentat se bazează pe două direcții principale considerate esențiale pentru atingerea vizibilității: generarea de conținut țintit și creșterea artificială a indicatorilor de interacțiune prin conturi automate și promovări plătite.

Conform raportului, această combinație a permis inundarea platformei cu materiale favorabile, folosind caracteristicile algoritmului TikTok pentru a accentua diseminarea.

Totodată, accentul pe teme locale a creat impresia unei popularități organice, care a contribuit la amplificarea expunerii. Acest mecanism a dus la un ciclu de interacțiune accelerată, transformat ulterior în sprijin electoral.

Datele incluse în raport arată că Georgescu a acumulat 646.000 de urmăritori și 7,2 milioane de aprecieri pe TikTok în cele două luni anterioare scrutinului, evoluție descrisă ca trecere rapidă de la vizibilitate redusă la un rezultat electoral solid, respectiv 22,94% în primul tur.

În perioada premergătoare repetării alegerilor în mai 2025, autoritățile au introdus noi reglementări pentru campaniile online, iar TikTok a constituit o echipă locală pentru monitorizarea activităților suspecte.

Cu toate acestea, organizațiile civice care au urmărit comportamentele digitale ale campaniilor au observat că anumite forme de activitate neautentică au persistat, deși la o intensitate mai scăzută.

Raportul BFMI urmărește în detaliu evoluția campaniei pe TikTok: perioada de lansare, derularea până la ziua alegerilor, intervalul dintre anularea scrutinului și organizarea celui nou, precum și dinamica finală din mai 2025. Pe baza acestor etape, autorii identifică o serie de măsuri de prevenție care ar fi putut limita impactul campaniei.

Documentul notează că autoritățile naționale nu au utilizat oportunități importante pentru a informa publicul cu privire la riscurile asociate consumului de știri online în context electoral.

De asemenea, raportul subliniază lipsa unui răspuns coordonat între instituții și absența unor ajustări la legislația electorală care să permită o supraveghere mai eficientă a publicității politice și a finanțării campaniilor.

Analiza menționează și limitele reacțiilor europene. Potrivit BFMI, instituțiile UE nu au furnizat la timp ghiduri clare pentru ca platformele sociale să aplice obligațiile de reducere a riscurilor stabilite prin legislația privind Serviciile Digitale. În consecință, platformele au răspuns prin măsuri uneori excesive, cu impact asupra activismului civic și asupra dezbaterii publice în perioade sensibile.

Pe baza acestor constatări, raportul formulează o serie de recomandări orientate către consolidarea cadrului legal și instituțional și către îmbunătățirea capacităților tehnice necesare pentru a identifica operațiunile de manipulare desfășurate pe platforme digitale.