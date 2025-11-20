Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut pentru toată lumea drept Makaveli, a fost invitatul jurnalistului Dan Andronic într-un podcast difuzat pe canalul de YouTube „HAI România”. Printre alte subiecte abordate, acesta a vorbit și despre fenomenul Călin Georgescu despre care spune că nu mai este la fel de intens ca anul trecut.

Makaveli a precizat că unul dintre motivele pentru care fenomenul s-a stins este și lipsa partidului AUR, care, odată cu trecerea timpului, s-a concentrat mai mult asupra parcursului său.

„Scade foarte mult, scade foarte mult. Plus că înainte erau și cei de la AUR care erau acolo. O dată cu trecerea, oamenii și-au văzut de-a lor, până la urmă, nu o să dea partidul lor pentru domnul Georgescu. Acum deja fenomenul, din punctul meu de vedere, e ramificat. Pentru că o parte din electorat încearcă să o ia Anca Alexandrescu cu Simion, o parte pe la mine, o parte pe la POT. N-a fost cineva în grad să-i pună pe toți la o masă”, a spus acesta.

Jurnalistul Dan Andronic l-a mai întrebat dacă consideră că s-ar fi putut ca toată lumea să fie pusă la aceeași masă, iar Makaveli a răspuns „da”, dar cu o condiție.

„Dacă Georgescu făcea treaba asta, da. Asta spun. Singurul care putea să ne aducă pe toți la o masă sau să-i aducă pe toți la o masă era Georgescu”, a continuat acesta.

Nu în ultimul rând, Dan Andronic a mai precizat în podcastul „Contrapunct” că fostul prezidențiabil a fost o „cometă politică”.

„E clar că, dintr-un anumit punct de vedere, Călin Georgescu a fost o cometă politică. Și toată lumea a încercat să stea în coada ei. Să-i prindă cât mai mult din lumina. Dar totuși, dacă vrei, concluzia tristă este că la final doar el trage”, a precizat cunoscutul jurnalist.

Makaveli a fost de acord cu spusele acestuia și a adăugat că este de părere că Georgescu a ascultat de oameni pe care i-a caracterizat ca fiind precum „escrocii de pe Tinder”.

„100%. Adică, eu cred că el a făcut niște greșeli pe undeva. Probabil a plecat urechea la cei de pe lângă, care, din punctul meu de vedere, pe majoritatea îi cunosc. Și mă cunosc și ei. Sunt un fel de escrocii pe Tinder. (…) Escrocul de pe Tinder e genul ăla de om care te minte că știe lucruri, cunoaște, are relații, e el în telefoane cu toată lumea și spune ceva să vă întâmpla și de fapt nu e nimic. Doar niște aiureli scornite ca să… nu știu, cadă cumva în fața ta. Adică nu a avut parte de o echipă bine pusă, pe marketing măcar, nu, niciodată”, a mai spus Makaveli.

El a dat și un verdict dur cu privire la Parlamentul României.

„(Politica) e o mocirlă totală, adică… Eu cred că în clădirea aia, în Palatul Parlamentului, cred că e singura clădire în lumea asta unde toată lumea se urăște cu toată lumea”, a afirmat Makaveli.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.