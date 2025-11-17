Comisiile au validat candidați propuși de partidele parlamentare, de președintele României, de Guvern, de minorități și de salariații SRR. Din partea PSD au primit aviz Ruxandra Ileana Săraru, Radu-Bogdan Herjeu și Alexandru Ioan Șerbănescu, toți ca membri titulari.

Formațiunea AUR a primit un loc de titular prin Maria Muntean și unul de supleant prin Maria Lăcrămioara Nicolescu. PNL a avut un membru titular, Vlad Mircea Pufu, și o supleantă, Alexandra Bogdan.

USR a propus doi membri titulari, Robert Cristian Schwartz și Alexandra Coliban, precum și un supleant, Cristian-Gabriel Seidler. UDMR are un membru titular, Annamaria Bodoczi, și un supleant, Katalin Demeter.

Președintele României i-a propus pe Dragoș-Gabriel Pătlăgeanu ca membru titular și pe Camelia-Tatiana Ilie ca supleantă. Guvernul i-a propus pe Nadina-Ioana Dogoiu și Daniela-Elena Sălbatecu, prima ca titular și cea de-a doua ca supleantă.

Salariații Radioului au propus doi titulari, Marius-Dorian Tănase și Nicoleta-Viorica Balaci, precum și doi supleanți, Mihai-Ioan Miclăuș și Laurențiu-Marius Olteanu. Minoritățile au propus un titular, Ruxandra Georgeta Gheorghe, și o supleantă, Mirela Antoanela Petrescu.

Toți cei validați vor fi supuși votului final în ședința comună a Parlamentului de marți, când senatorii și deputații vor decide componența finală a Consiliului de Administrație al SRR.

Grupurile parlamentare ale AUR au anunțat că vor contesta la Curtea Constituțională repartizarea locurilor în Consiliile de administrație ale Radioului și Televiziunii Publice. Formațiunea acuză partidele de la guvernare că nu respectă reprezentarea proporțională în funcție de ponderea parlamentară.

În comunicatul transmis luni, AUR afirmă că puterea ar acorda un număr egal de locuri AUR și UDMR, deși UDMR are treizeci și doi de parlamentari, iar AUR are nouăzeci. Reprezentanții partidului susțin că aceeași problemă se regăsește și în raport cu PNL și USR.

„Grupurile AUR din Senat şi Camera Deputaţilor acuză partidele puterii că fură votul românilor şi îşi bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public. Deşi prevederile legale sunt clare, iar repartizarea locurilor în CA ale SRR şi SRTv trebuie să respecte proporţionalitatea configuraţiei din Parlament, puterea vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât şi UDMR, o formaţiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puţin în comparaţie cu AUR (90). De asemenea, deşi PNL are 73 de senatori şi deputaţi, iar USR doar 59, aşadar mult mai puţini decât numărul parlamentarilor AUR, PNL şi USR primesc mai multe locuri în cele două Consilii de administraţie decât AUR”, se arată într-un comunicat al AUR transmis luni.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că legea nu este respectată și că formațiunea ar fi trebuit să primească câte doi reprezentanți în consiliile SRR și SRTv. Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a afirmat că actuala majoritate parlamentară distorsionează ponderea politică și nu respectă configurația votată de electorat.

Propunerile pentru Consiliile de administrație ale Radioului și Televiziunii Publice au trecut luni seara prin filtrul comisiilor de cultură ale celor două Camere. Validarea finală va avea loc în plenul reunit al Parlamentului. Votul de marți va stabili componența oficială a conducerii SRR pentru următorul mandat.