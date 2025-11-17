Votul final a înregistrat 105 voturi pentru, unul contra și o abținere. Proiectul abrogă alin. (5) al articolului 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a României (CCR).

Conform legislației în vigoare, indemnizația compensatorie primită de judecătorii CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilității exercitării mandatului din motive de sănătate era egală cu indemnizația netă de șase luni de activitate. Abrogarea acestei prevederi urmărește eliminarea unui beneficiu considerat excesiv în contextul pensiilor și indemnizațiilor publice.

„Nu putem cere cetăţenilor să accepte reguli stricte, să muncească o viaţă întreagă pentru o pensie corectă, în timp ce unii dintre cei mai privilegiaţi funcţionari ai statului primesc aceste bonusuri uriaşe la pensionare. Aşadar, eliminarea acestor sume acordate judecătorilor Curţii Constituţionale nu este un atac la independenţa Justiţiei, ci un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor în instituţiile statului”, a spus după vot senatoarea USR Simona Spătaru.

Senatorii USR și POT au subliniat că măsura nu afectează independența Justiției, ci aliniează legea la principiile actuale de tehnică legislativă și simplifică cadrul normativ. Potrivit argumentelor prezentate, eliminarea textului reprezintă o ajustare firească a legislației și contribuie la recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

„Măsura simplifică cadrul legal, elimină un text fără aplicabilitate practică”, a spus senatorul POT Gheorghe Vela.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, iar Camera Deputaților va avea rolul decizional în finalizarea adoptării legii.

Judecătorii Curții Constituționale beneficiază, în prezent, la finalul mandatului sau în situația încetării acestuia din motive medicale, de o indemnizație compensatorie echivalentă cu șase luni de salariu net. Această prevedere oferă un sprijin financiar temporar, menit să faciliteze trecerea de la activitatea judiciară activă către pensionare.

Propunerea legislativă aparține președintelui Senatului, Mircea Abrudean, care a motivat demersul prin necesitatea asigurării unui tratament echitabil în sistemul public. Acesta consideră că eliminarea unor beneficii speciale, inclusiv a indemnizației de la Curtea Constituțională, se înscrie în logica principiilor folosite și în reformele recente privind pensiile magistraților.

„A fost același motiv al echității, până la urmă. (…) Eu consider că, pe același principiu pe care se merge și pe proiectul de lege cu pensiile magistraților, trebuie să fie o oarecare echitate și în această zonă”, a spus Mircea Abrudean, președintele Senatului și inițiatorul proiectului.

De asemenea, inițiatorul subliniază că acumularea unui număr prea mare de privilegii pentru diferite categorii de funcționari poate alimenta percepții negative în rândul populației și poate accentua nemulțumirile existente într-un climat social deja tensionat.

„Prea multe beneficii cred că afectează foarte mult societatea românească, oricum foarte agitată din mai multe puncte de vedere”, a mai spus acesta.