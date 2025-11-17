În prezent, judecătorii Curții Constituționale beneficiază, la încheierea mandatului sau în cazul încetării acestuia din motive medicale, de o indemnizație echivalentă cu șase luni de salariu net. Această prevedere legislativă oferă un avantaj financiar temporar, menită să compenseze trecerea de la activitatea judiciară activă la pensie.

Proiectul discutat luni în Senat propune eliminarea completă a acestei indemnizații. Inițiativa a fost deja analizată și primită favorabil de Comisia juridică, ceea ce deschide calea dezbaterilor în plen. Dacă Senatul își va da acordul, proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care va decide asupra formei finale a legii.

Mircea Abrudean, președintele Senatului și inițiatorul proiectului, a explicat motivația acestei propuneri:

„A fost același motiv al echității, până la urmă. (…) Eu consider că, pe același principiu pe care se merge și pe proiectul de lege cu pensiile magistraților, trebuie să fie o oarecare echitate și în această zonă”, a spus el.

El a subliniat că menținerea unui număr mare de beneficii speciale poate influența negativ percepția publicului:

„Prea multe beneficii cred că afectează foarte mult societatea românească, oricum foarte agitată din mai multe puncte de vedere”.

Legea actuală permite judecătorilor CCR să beneficieze de un supliment de venit pentru șase luni după încetarea mandatului, un mecanism menit să atenueze trecerea de la funcția publică la pensie. În practică, acest lucru a reprezentat un avantaj considerabil pentru foștii magistrați, mai ales în contextul pensiilor speciale din România, unde diferențele față de pensia medie sunt semnificative.

Eliminarea indemnizației compensatorii ar aduce o ajustare în sistemul de beneficii, urmând principiul echității și comparabilității cu alte categorii profesionale. Decizia legislativă va fi relevantă nu doar pentru actualii judecători CCR, ci și pentru viitorii magistrați, stabilind un precedent în reglementarea veniturilor post-mandat.

Dezbaterile din Senat și, ulterior, din Camera Deputaților vor clarifica dacă această indemnizație va fi menținută sau eliminată definitiv. Impactul asupra judecătorilor vizați va fi direct, dar și asupra imaginii publice a Curții și a sistemului judiciar în ansamblu.

Tudorel Toader, fost judecător CCR, reprezintă un studiu de caz relevant în contextul discuțiilor despre pensiile speciale și indemnizațiile compensatorii.

Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, s-a pensionat în 2016, la vârsta de 55 de ani. La 65 de ani, Toader continuă să obțină venituri considerabile, cumulate din mai multe surse: pensia specială, activitatea academică și onorariile de avocat, scriu cei de la România TV.

În 2023, veniturile sale au depășit 1,23 milioane lei, din care 318.000 lei provin de la Universitatea din Iași, 655 lei de la CSM, sume minime de la ASE și Universitatea Timișoara, 6.400 lei din drepturi de autor și aproximativ 70.000 lei din proiecte de cercetare.

Cumulând activitățile de profesor și avocat, Toader a obținut lunar 108.000 lei net, mult peste salariul pe care îl avea în perioada în care activa ca judecător CCR.

Tudorel Toader cumulează venituri semnificative: pensia sa este de 37.000 lei, activitatea de avocat îi aduce 38.000 lei, iar ca profesor primește 33.000 lei. În total, veniturile sale la pensie sunt de trei ori mai mari decât cele obținute anterior.

Unul dintre argumentele invocate de CSM pentru pensionarea anticipată a magistraților este uzura profesională și epuizarea fizică și psihică.

Chiar și comparativ cu anul 2022, când veniturile totale au fost de 1,687 milioane lei, se observă o creștere semnificativă față de perioada în care era activ în CCR.

În 2023, veniturile totale ale lui Tudorel Toader au fost de 1.230.000 lei. Din activitatea didactică la Universitatea din Iași a încasat 318.000 lei, iar de la Consiliul Superior al Magistraturii 655 lei.

Alte sume provin din participarea în comisii universitare: ASE – 234 lei, Universitatea „Spiru Haret”/Maiorescu – 1.400 lei, Universitatea din Timișoara – 1.300 lei. Drepturile de autor i-au adus 6.400 lei, iar granturile de cercetare din Budapesta – 70.000 lei.

Comparativ, în 2022, Tudorel Toader a avut venituri și mai mari, în sumă totală de 1.687.000 lei pe an, echivalentul a 147.000 lei/lună.

Din aceste venituri, 267.000 lei provin din activități didactice, 720.000 lei din avocatură și 700.000 lei din pensii și diferențe la pensie. Aceste cifre arată că fostul judecător CCR câștigă semnificativ mai mult la pensie decât în perioada în care activa în funcția publică.

Tudorel Toader a dezvoltat o carieră academică extinsă, inclusiv în Republica Moldova, unde a activat ca referent pentru teze de doctorat în domeniul penal. Conform Newsweek România, activitatea sa internațională nu a inclus participarea la proiecte europene majore sau publicarea de articole cu impact juridic internațional.

De asemenea, există suspiciuni privind implicarea în lucrări contestate pentru plagiat, inclusiv teze de doctorat coordonate în Moldova. De asemenea, a fost criticat pentru „epurarea” unor mentori din lucrări academice. Aceasta completează tabloul unei cariere complexe, care combină activitatea juridică, academică și profesională în mai multe domenii.