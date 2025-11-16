Președintele Nicușor Dan a comentat, într-o intervenție la România TV, afirmațiile recente ale fostului președinte Traian Băsescu referitoare la nevoia de reconstrucție a încrederii și coeziunii în societatea românească.

El a apreciat că diagnosticul formulat de fostul șef al statului este corect și a transmis că procesul de recâștigare a încrederii publice este unul de durată, dar posibil.

Traian Băsescu afirmase că România este „o națiune dispersată”, în care oamenii „se dușmănesc unii pe alții”, și subliniase că doar președintele poate avea rolul de a reuni societatea.

„Primul lucru este un proces sesizat și în mandatul meu. Suntem o națiune dispersată, nu mai putem să fim un bloc, un monolit. Ne dușmănim unii pe alții. Trebuie să găsim o formulă de reunificare a națiunii. Doar președintele poate să facă asta”, a fost declarația lui Traian Băsescu de la care a pornit întreaga discuție.

În acest context, Nicușor Dan a spus că vede lucrurile în mod similar și că cea mai mare dificultate nu este formularea unei opinii, ci înțelegerea mecanismelor din spatele deciziilor publice.

El a transmis că mulți politicieni preferă să rămână într-un „ping-pong permanent”, fără a coborî în profunzimea problemelor, și a amintit că situații precum eliberările unor persoane condamnate pentru corupție sau deciziile Curții Constituționale neimplementate în Parlament necesită analize complexe, nu reacții superficiale.

Nicușor Dan a mai afirmat că tensiunile acumulate în societate nu pot dispărea în câteva luni, însă a insistat asupra nevoii unui dialog real pe marile teme și a unei reconstrucții treptate a încrederii oamenilor în stat.

El a subliniat că, în multe zone, instituțiile încă funcționează în interesul unor rețele și nu al cetățenilor, dar și-a exprimat optimismul că, în timp, românii vor vedea că există oameni în administrația centrală și locală care lucrează pentru ei.

„Are dreptate președintele Băsescu. E cel mai simplu să ai o opinie, ăștia nu fac nimic, ceilalți zic mă atacă, politicienii nu fac nimic. Dar e mai greu să cobori să vezi mecanismele. Putem vorbi de eliberările de corupți, decizia CCR de ce nu a transpus-o Parlamentul. Mulți politicieni nu coboară niciodată, se rezumă la acest ping-pong. Ca să rezolvi trebuie să cobori în adâncime și e nevoie de timp. Sunt optimist, dar tensiunea asta care s-a acumulat nu dispare în 2-4 luni. Pe marile probleme, să avem un dialog real și să recâștigăm încrederea oamenilor că statul funcționează pentru ei, dar în multe zone nu funcționează pentru ei, ci pentru rețele de interese. Nu se va întâmpla repede ca oamenii să recapete încrederea într-o justiție socială. În timp vom convinge oamenii că sunt și oameni care la nivelul administrației locale, centrale lucrează pentru ei”, a spus Nicușor Dan.

Actualul președinte al României a intrat ieri sub lupa lui Traian Băsescu.

Într-o emisiune la același post de televiziune, Băsescu apreciază că Nicușor Dan ar putea rezolva actuala criză prin modalitatea în care abordează relația președinte-premier.

„A văzut ce am pățit eu în procesul ieșirii țării din criză. Eu eram la al doilea mandat. (…) Rămânând puțin în afară, lasă răspunderea pe premier. El, fiind mai puțin atins, poate rezolva criza din afară”, afirmă Traian Băsescu.

