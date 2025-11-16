Fostul președinte Traian Băsescu, despre discuțiile avute cu Călin Georgescu în perioada mandatului său
Fostul președinte Traian Băsescu a transmis că în momentul în care era președinte, Călin Georgescu i-a fost recomandat de Sorin Frunzăverde. El a spus că l-a primit la discuții și că, potrivit observației sale din acel moment, acesta „spunea numai prostii”.
Băsescu a afirmat că l-a considerat potrivit cel mult pentru activități de propagandă, deoarece avea abilitatea de a transmite informații fără o bază concretă.
„Dacă aveam informații, spuneam. Când am fost președinte mi l-a propus Sorin Frunzăverde. L-am primit, am discutat cu el, mi-am dat seama că spune numai prostii. Chestii de genul fac un leu benzina, exportăm apa din Dunăre, trăiește din lozinci. Poate să aibă o valoare de propagandist. Poți să-l pui să mintă cu privire la ce se va întâmpla cu România, are harul de a spune minciuni”, a spus Băsescu.
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, dacă există vreo informare referitoare la o eventuală colaborare a lui Călin Georgescu cu Serviciul de Informații Externe sau cu fostul Centru de Informații Externe din perioada comunistă.
El a precizat că răspunsurile vor apărea în raportul privind alegerile prezidențiale din 2024, care este în curs de pregătire la Administrația Prezidențială.
Poziția președintelui Comisiei de control al SIE, Alexandru Muraru, privind aceste informații
Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul SIE, Alexandru Muraru, a transmis tot miercuri că nu poate oferi nicio confirmare sau infirmare cu privire la date legate de o eventuală apartenență a lui Călin Georgescu la SIE sau la fosta structură CIE.
El a explicat că informațiile transmise comisiei au statut clasificat conform legislației specifice și că membrii acesteia sunt obligați să respecte nivelul de secretizare prevăzut.
Alexandru Muraru a menționat că orice sesizare relevantă este analizată în limitele legii și în conformitate cu regulile privind protecția informațiilor clasificate. El a precizat că Administrația Prezidențială lucrează la raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și că documentul va include detalii relevante despre procesul electoral.
De asemenea, Muraru a arătat că activitatea comisiei este reglementată de normele care stabilesc organizarea SIE și cadrul general de protejare a informațiilor sensibile, iar controlul parlamentar se desfășoară în parametrii prevăzuți de lege.
