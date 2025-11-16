Fostul președinte Traian Băsescu a transmis că în momentul în care era președinte, Călin Georgescu i-a fost recomandat de Sorin Frunzăverde. El a spus că l-a primit la discuții și că, potrivit observației sale din acel moment, acesta „spunea numai prostii”.

Băsescu a afirmat că l-a considerat potrivit cel mult pentru activități de propagandă, deoarece avea abilitatea de a transmite informații fără o bază concretă.

„Dacă aveam informații, spuneam. Când am fost președinte mi l-a propus Sorin Frunzăverde. L-am primit, am discutat cu el, mi-am dat seama că spune numai prostii. Chestii de genul fac un leu benzina, exportăm apa din Dunăre, trăiește din lozinci. Poate să aibă o valoare de propagandist. Poți să-l pui să mintă cu privire la ce se va întâmpla cu România, are harul de a spune minciuni”, a spus Băsescu.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, dacă există vreo informare referitoare la o eventuală colaborare a lui Călin Georgescu cu Serviciul de Informații Externe sau cu fostul Centru de Informații Externe din perioada comunistă.

El a precizat că răspunsurile vor apărea în raportul privind alegerile prezidențiale din 2024, care este în curs de pregătire la Administrația Prezidențială.

Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul SIE, Alexandru Muraru, a transmis tot miercuri că nu poate oferi nicio confirmare sau infirmare cu privire la date legate de o eventuală apartenență a lui Călin Georgescu la SIE sau la fosta structură CIE.

El a explicat că informațiile transmise comisiei au statut clasificat conform legislației specifice și că membrii acesteia sunt obligați să respecte nivelul de secretizare prevăzut.

Alexandru Muraru a menționat că orice sesizare relevantă este analizată în limitele legii și în conformitate cu regulile privind protecția informațiilor clasificate. El a precizat că Administrația Prezidențială lucrează la raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și că documentul va include detalii relevante despre procesul electoral.

De asemenea, Muraru a arătat că activitatea comisiei este reglementată de normele care stabilesc organizarea SIE și cadrul general de protejare a informațiilor sensibile, iar controlul parlamentar se desfășoară în parametrii prevăzuți de lege.