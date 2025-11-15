Traian Băsescu, fostul președinte al României, a comentat candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. El a transmis că, din punctul lui de vedere, jurnalista ar avea șanse foarte mici, pentru că oamenii ar începe să înțeleagă mai bine situația reală din țară, după o perioadă dificilă din punct de vedere social și politic.

Băsescu a menționat că a înțeles că dosarul Ancăi Alexandrescu a fost aprobat și că biroul electoral i-a permis să candideze, ceea ce ar însemna că totul este în regulă. El a spus că va fi formulat un răspuns la contestație, dar că este convins că, dacă există semnături duble sau neclare, există suficiente semnături de rezervă. A precizat că, din experiența lui, numărul total de semnături depuse este de obicei mai mare decât cel necesar, astfel că eventualele probleme nu ar fi importante.

Fostul președinte i-a criticat pe Anca Alexandrescu și George Simion, spunând că, în opinia lui, cei doi au încercat să profite de simpatia publică pentru Călin Georgescu și să obțină sprijinul acestuia, dar că lucrurile s-au complicat pentru ei în momentul în care Georgescu a dat de înțeles că se delimitează de ei.

Băsescu a afirmat că, după părerea lui, atât Anca Alexandrescu, cât și George Simion au încercat să se folosească de popularitatea lui Călin Georgescu. El a spus că, în opinia lui personală, și-a format o părere nefavorabilă despre Georgescu în urma discuțiilor avute cu acesta Din punctul lui de vedere, Georgescu ar fi realizat strategia celor doi și i-ar fi lăsat să se descurce singuri, lucru care le-ar fi creat dificultăți.

„Înțeleg că acum a fost aprobat dosarul depus de doamna Alexandrescu, biroul electoral i-a dat voie să candideze, deci este în regulă. Vom răspunde contestației, dar sunt convins că pentru eventuale semnături duble sau neclare există rezervă suficientă. Din experiența pe care o am, numărul de semnături este mai mare decât cel necesar, deci dacă sunt unele în neregulă, nu e nimic. În primul rând, ea și Simion au vrut să trăiască din simpatia pentru Călin Georgescu, care, iertat să fiu, pentru mine a fost și rămâne în definiția pe care i-am dat-o, de șarlatan. N-am probe, e o părere pe care mi-am făcut-o vorbind cu el. Atât Simion, cât și doamna Anca Alexandrescu au vrut să trăiască din popularitatea lui. Șmecherul s-a prins și vedeți ce puteți aduce voi, nu pe seama mea, și asta i-a încurcat foarte tare”, a declarat Băsescu, sâmbătă, la România TV.

Fostul președinte a spus că bucureștenii au, pentru prima dată după mulți ani, câteva opțiuni foarte bune pentru Primăria Capitalei. El i-a menționat pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, dar și pe Cătălin Drulă, despre care considera că ar putea schimba orașul din temelii.

Traian Băsescu a transmis că, în opinia lui, suveraniștii ar urma să fie dezamăgiți și că ar fi mulțumiți dacă ar obține măcar 10%. El a spus că ideea de „suveranism” ar începe să piardă din entuziasm, deoarece românii ar înțelege că toți își iubesc țara, nu doar susținătorii Ancăi Alexandrescu sau ai partidului din care face parte aceasta. A mai sugerat că, în zilele următoare, aceștia s-ar putea descuraja și mai mult când vor vedea rezultatele sondajelor.

El a afirmat că acum există o șansă reală ca Bucureștiul să aleagă un primar foarte bun și că, după 1990, nu ar mai fi existat o listă atât de solidă de candidați pentru funcția de primar general. I-a enumerat din nou pe Drulă, pe Ciucu, pe primarii sectoarelor 4 și 6 și a spus că ei sunt candidați serioși, nu jurnaliști.

Băsescu a vorbit și despre perioada în care el a fost primar al Capitalei. A spus că, în timp ce o altă persoană din presă, ajunsă între timp primar, s-ar fi ocupat mai ales de acțiuni sociale — cum ar fi împărțirea de ochelari sau organizarea de vacanțe în Grecia pentru pensionari — el, ca primar general, s-ar fi concentrat pe proiecte mari de infrastructură. A amintit că a automatizat puncte termice, a realizat fluxul de epurare a apelor uzate de la Glina și a făcut linia 41.

La final, Traian Băsescu și-a exprimat speranța ca unul dintre cei trei candidați pe care i-a menționat să câștige alegerile și să își facă treaba de primar.