Traian Băsescu, decizii diferite față de Ilie Bolojan tot într-o perioadă de criză: Eu nu m-am atins de sectorul privat
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a analizat, într-o intervenție la România TV, situația actuală a datoriei publice și impactul pe care deciziile premierului Ilie Bolojan l-ar putea avea asupra economiei.
El a comparat strategia actualului șef al Guvernului cu propriile măsuri adoptate în timpul crizei economice, subliniind că abordările sunt diferite, dar că riscurile rămân ridicate pentru România.
Traian Băsescu a explicat că, în perioada în care a gestionat criza, a ales să reducă drastic cheltuielile bugetare, inclusiv fondul de salarii al angajaților din sectorul public, considerând că era singura zonă asupra căreia avea control real.
El a afirmat că nu a intervenit asupra salariilor din mediul privat și a transmis că o creștere a fiscalității aplicate companiilor în perioade de recesiune poate avea efecte negative semnificative.
Fostul președinte a apreciat că premierul Bolojan trebuie să fie extrem de atent la consecințele majorărilor fiscale, întrucât acestea pot adânci dificultățile economice.
„Ce face Bolojan este un alt drum decât cel pe care l-am ales eu când a fost vorba despre măsuri pentru scoaterea țării din criză. Eu am abordat o altă soluție, adică reducerea salariilor, reduceri de cheltuieli, reducerea fondului de salarii cu 25%, care s-a adresat strict bugetarilor.
Nu s-a atins niciun salariu din sectorul privat, mi s-a părut că acesta era lucrul pe care îl puteam controla.
Dacă măream impozitele pe companii într-o situație de criză, atunci am apreciat să controlez cheltuielile pe care le controlam. Nu văd saltul încă, saltul spre bine, probabil că va veni.
Nici nu vreau să descurajez, că ne adâncim în criză, deși riscul pe care îl avem este să ne ducem într-o criză economică. Premierul trebuie să fie extrem de atent la efectele pe care le produce creșterea fiscalității în economie”, a afirmat președintele Traian Băsescu la România TV.
Premierul Bolojan trebuie să fie dat jos din funcție? Băsescu: Dacă ar demisiona, ar fi o criză și mai mare
În ceea ce privește posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie demis, Băsescu a exclus acest scenariu. El a susținut că nimeni nu ar dori să preia responsabilitatea conducerii țării într-o perioadă atât de complicată și că singura variantă în care premierul ar părăsi funcția ar fi prin demisie.
În opinia sa, un astfel de gest ar genera însă o criză politică suplimentară, care ar afecta negativ capacitatea României de a se finanța pe piețele internaționale.
Băsescu a prezentat și date legate de evoluția datoriei publice, precizând că aceasta era, la începutul anului, de 215 miliarde de euro și că, până la finalul lui 2025, ar urma să crească cu încă 39 de miliarde.
El a atras atenția că nivelul dobânzilor reprezintă problema principală, întrucât România ar plăti în acest an aproximativ 10 miliarde de euro doar pentru serviciul datoriei, sumă care va continua să crească pe măsură ce obligațiile se adâncesc.
„Doar dacă demisionează, altfel toți îl atacă, dar nimeni nu vrea să îi ia locul. Nu îl va da nimeni jos prin moțiune de cenzură pe Bolojan; dacă el decide să demisioneze, asta e altă socoteală, dar sper să nu o facă, pentru că ar fi și o criză politică care ar agrava condițiile în care ne împrumutăm.
Datoria noastră a fost, la începutul acestui an, de 215 miliarde de euro, și la sfârșitul anului vom mai crește cu 39 de miliarde, ajungând la 62% din PIB. Lucrurile… nu vreau să vă spun că de fapt 245 de miliarde nu sunt mare lucru.
Marea problemă sunt dobânzile pe care le plătim anual. Este o datorie uriașă, dar problema mare este că anual trebuie să plătești și datoriile; dacă nu ai bani, împrumuți alți bani. Anul acesta plătim circa 10 miliarde euro dobânzi. Pe măsură ce crește datoria, cresc și dobânzile”, a explicat Traian Băsescu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.