Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a analizat, într-o intervenție la România TV, situația actuală a datoriei publice și impactul pe care deciziile premierului Ilie Bolojan l-ar putea avea asupra economiei.

El a comparat strategia actualului șef al Guvernului cu propriile măsuri adoptate în timpul crizei economice, subliniind că abordările sunt diferite, dar că riscurile rămân ridicate pentru România.

Traian Băsescu a explicat că, în perioada în care a gestionat criza, a ales să reducă drastic cheltuielile bugetare, inclusiv fondul de salarii al angajaților din sectorul public, considerând că era singura zonă asupra căreia avea control real.

El a afirmat că nu a intervenit asupra salariilor din mediul privat și a transmis că o creștere a fiscalității aplicate companiilor în perioade de recesiune poate avea efecte negative semnificative.

Fostul președinte a apreciat că premierul Bolojan trebuie să fie extrem de atent la consecințele majorărilor fiscale, întrucât acestea pot adânci dificultățile economice.

„Ce face Bolojan este un alt drum decât cel pe care l-am ales eu când a fost vorba despre măsuri pentru scoaterea țării din criză. Eu am abordat o altă soluție, adică reducerea salariilor, reduceri de cheltuieli, reducerea fondului de salarii cu 25%, care s-a adresat strict bugetarilor. Nu s-a atins niciun salariu din sectorul privat, mi s-a părut că acesta era lucrul pe care îl puteam controla. Dacă măream impozitele pe companii într-o situație de criză, atunci am apreciat să controlez cheltuielile pe care le controlam. Nu văd saltul încă, saltul spre bine, probabil că va veni. Nici nu vreau să descurajez, că ne adâncim în criză, deși riscul pe care îl avem este să ne ducem într-o criză economică. Premierul trebuie să fie extrem de atent la efectele pe care le produce creșterea fiscalității în economie”, a afirmat președintele Traian Băsescu la România TV.

În ceea ce privește posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie demis, Băsescu a exclus acest scenariu. El a susținut că nimeni nu ar dori să preia responsabilitatea conducerii țării într-o perioadă atât de complicată și că singura variantă în care premierul ar părăsi funcția ar fi prin demisie.

În opinia sa, un astfel de gest ar genera însă o criză politică suplimentară, care ar afecta negativ capacitatea României de a se finanța pe piețele internaționale.

Băsescu a prezentat și date legate de evoluția datoriei publice, precizând că aceasta era, la începutul anului, de 215 miliarde de euro și că, până la finalul lui 2025, ar urma să crească cu încă 39 de miliarde.

El a atras atenția că nivelul dobânzilor reprezintă problema principală, întrucât România ar plăti în acest an aproximativ 10 miliarde de euro doar pentru serviciul datoriei, sumă care va continua să crească pe măsură ce obligațiile se adâncesc.