Banca Națională a României nu mai vede posibil un curs al euro sub 5 lei, a afirmat vineri guvernatorul Mugur Isărescu, într-o conferință de presă dedicată evoluțiilor monetare și macroeconomice. Declarația vine într-un context în care leul s-a menținut stabil în ultimele luni, iar banca centrală susține că nu a mai intervenit semnificativ pe piață.

Întrebat dacă există șanse ca moneda europeană să scadă din nou sub pragul de 5 lei, Isărescu a răspuns fără echivoc: „Nu, poate e o dorință, dar nu are cum să mai coboare sub 5 lei”.

Guvernatorul a explicat că piața valutară funcționează în prezent fără intervenții majore ale băncii centrale, după o perioadă de volatilitate crescută la începutul anului.

„Din vară, aproape că nu am mai intervenit asupra cursului de schimb, am intervenit de câteva ori și am cumpărat valută. Piața valutară este stabilă. Piața monetară internă, piețele externe, piața valutară sunt mulțumite cu actuala combinație de nivel al ratei dobânzii la lei, nivelul cursului de schimb, mișcările de capitaluri în și afara UE. Nu avem de ce să tulburăm piața, adică să intrăm noi peste ea. O lăsăm în pace. În ultimele luni chiar avem un fel de free-floating, în sensul că nu intervenim pe piață”, a precizat Isărescu.

Potrivit acestuia, echilibrul actual al pieței este rezultatul combinației dintre dobânzile interne, stabilitatea din piețele externe și fluxurile de capital care circulă în interiorul Uniunii Europene.

În cadrul conferinței de presă, Isărescu a fost întrebat dacă majorarea salariului minim în anul viitor ar putea contribui la accelerarea inflației. Guvernatorul a explicat că situația trebuie analizată în ansamblu, având în vedere evoluțiile din anii precedenți și efectele fiscale asupra veniturilor mici.

”Sunt precaut. Este o decizie politică. În esenţă, ministrul de Finanţe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm şi la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanţiale. Deci, până în anul 2025. Şi, pe de altă parte, eu înţeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, îi afectează pe cei cu salariile, cu veniturile mici. Dar aici trebuie multă precauţie. Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a afirmat acesta.

Isărescu a ținut să reamintească și contextul mai larg al economiei românești, subliniind faptul că, în ultimele luni, România a reușit să recâștige încrederea investitorilor străini și a piețelor internaționale – un proces fragil, care poate fi afectat cu ușurință dacă sunt transmise semnale de instabilitate sau lipsă de coerență în politicile economice.