Premierul Ilie Bolojan a spus că bugetul de anul viitor va avea mai mulți bani pentru apărare decât anul acesta. El a mai spus că, în mai puțin de două săptămâni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării va trebui să aprobe planul pe care România îl va trimite Uniunii Europene în programul SAFE, program care urmărește întărirea armatei UE.

El a explicat că România, conform promisiunilor făcute, trebuie să crească bugetul pentru apărare. A precizat că această creștere nu va fi foarte mare, pentru că bugetul nu permite mai mult, dar că statul trebuie să-și respecte angajamentele.

Premierul a mai spus că Guvernul își propune ca în 24 noiembrie să obțină avizul CSAT pentru programul pe care România îl va trimite în cadrul SAFE. El a adăugat că, dacă programul va fi aprobat pe 24, România va putea negocia până la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, astfel încât din primăvară să existe deja un plan clar, cu furnizori stabiliți și cu împărțirea exactă a responsabilităților.

„Apărarea, conform angajamentelor pe care şi le-a luat România, va trebui să aibă un buget ceva mai mare, nu mult mai mare pentru că nu ne putem permite, dar vom respecta angajamentele pe care România şi le-a luat şi vom creşte acest buget. Ne propunem ca de luni într-o săptămână, pe data de 24, în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării să avem aprobarea pe programul pe care România îl va depune la Comisia Europeană, în aşa fel încât la finalul anului şi la începutul anului viitor să derulăm toate negocierile pentru ca din primăvară să avem un program cu furnizori identificaţi explicit şi cu împărţirea cât se poate de clară pe componente”, a afirmat primul-ministru, vineri după-amiază, la „Europa Liberă”, potrivit Partidului Național Liberal (PNL).

El a spus că autoritățile române vor ca mai mult de jumătate dintre echipamentele militare pe care le vor cumpăra să fie produse în România, fie direct, fie indirect. A mai spus că își propun să facă investiții în industria de apărare și să folosească o parte din banii obținuți prin programul SAFE pentru infrastructura de mobilitate civil-militară, inclusiv pentru finanțarea capetelor autostrăzii Moldovei.

Bolojan a fost întrebat la „Europa Liberă” cum poate România să obțină bani pentru echipamente militare, având în vedere că ROMARM, o companie importantă din industria de apărare, este investigată penal după plângerile depuse de ministrul Economiei, Radu Miruță, care a semnalat probleme în conducerea companiei.

El a spus că negocierile se poartă între diferite ministere și instituții, pentru că este nevoie de cooperare între Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, Cancelaria premierului și Președinție. A adăugat că echipele lor lucrează împreună cu Statul Major, Ministerul de Interne și alți responsabili pentru a găsi potențialii furnizori de armament, țările partenere cu care pot face achiziții în comun, dar și pentru a colabora cu Ucraina în producția de drone.