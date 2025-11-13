Ministrul Economiei anunță plata restanțelor prin Fondul de Garantare și acuză ani de administrare defectuoasă: „Statul român a avut ochii închiși”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis că lucrătorii de la Șantierul Naval 2 Mai Mangalia își vor primi în sfârșit salariile restante, după mai bine de un an în care angajații au reclamat întârzieri, lipsă de perspectivă și datorii tot mai mari ale companiei.

Plata restanțelor va fi posibilă până la finalul anului, prin mecanismul Fondului de Garantare, iar ministerul lucrează în paralel la o soluție de redresare pe termen lung, cu finanțare europeană.

Într-un mesaj public, ministrul a criticat dur modul în care statul a gestionat de-a lungul anilor activitatea șantierului naval, subliniind că problemele financiare sunt rezultatul unor practici care au permis pierderi constante.

„Eu nu doar vorbesc despre risipă și combinații, le scot la lumină și acționez. Știu frustrarea oamenilor, e legitimă. Dar mai știu ceva: doar faptele pot schimba un sistem care, de prea mult timp, s-a mulțumit cu eșecul. Șantierul Naval 2 Mai Mangalia este un exemplu dureros de cum statul român a ajuns să piardă, nu să construiască. A avut ochii închiși când prețurile de transfer transvazau banii din șantier”, a declarat Miruță.

Oficialul susține că instituțiile de control au ignorat ani la rând avertismentele din interior, iar compania a ajuns la limita colapsului din cauza managementului defectuos și a lipsei investițiilor.

Ministrul Economiei a anunțat că a avizat modificări legislative pentru ca angajații să poată primi banii restanți până la finalul anului, folosind instrumentul Fondului de Garantare pentru plata creanțelor salariale.

„Am avizat modificarea cadrului legal că până la finalul anului oamenii să își primească salariile, prin Fondul de Garantare”, a precizat Radu Miruță, care a subliniat că prioritatea imediată este sprijinirea angajaților afectați.

El a adăugat că situația este gravă, dar reversibilă dacă sunt luate măsuri urgente: „Fac tot ce ține de mine ca acest șantier să fie readus la viață și să devină un loc al prosperității – pentru cetățeni, pentru fiecare dintre noi, nu pentru interese ascunse”.

Ministerul Economiei lucrează la un plan de restructurare a șantierului naval pe baza mecanismului european SAFE, conceput pentru sprijinirea sectoarelor industriale strategice.

„Lucrăm la o soluție reală de redresare, prin mecanismul european SAFE, care să aducă investiții și locuri de muncă stabile. România nu se repară cu vorbe frumoase, ci cu oameni care nu fug, nu întorc privirea când se strică ceva și pun mâna să repare”, a spus ministrul.

SAFE ar putea asigura acces la investiții în modernizarea capacităților de producție, digitalizare, retehnologizare și proiecte majore de naval–defense, domeniu aflat în plină expansiune la nivel european.

Șantierul Naval 2 Mai Mangalia a ajuns într-o situație critică după ani de pierderi, restructurări și lipsa unor comenzi consistente. În septembrie, angajații de la Damen Mangalia au protestat la Ministerul Economiei, acuzând întârzieri salariale, conducere ineficientă și lipsa unui plan de salvare a companiei.