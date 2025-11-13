Inteligenţa artificială este pe cale să devină unul dintre pilonii majori ai dezvoltării economice și geopolitice globale, iar România trebuie să accelereze câteva procese-cheie pentru a nu rămâne în urmă – de la prețurile la energie, la digitalizare și reconstrucția industriei de apărare. Este mesajul transmis de consilierul prezidenţial Radu Burnete, în cadrul conferinţei „RBL Capitalul românesc 360°”, unde a vorbit despre schimbările care vor marca următorii ani.

Burnete a prezentat, într-o manieră structurată, direcțiile pe care le consideră esențiale pentru ca economia românească să poată face față transformărilor internaționale, începând cu presiunile bugetare, continuând cu tranziția tehnologică și terminând cu nevoia de a mobiliza capitalul autohton.

Consilierul prezidenţial a subliniat că România se va confrunta, în jurul anului 2030, cu un vârf de presiune fiscală, odată cu retragerea din activitate a celei mai numeroase generații.

„Dacă mă întrebaţi la ce mă uit eu, apropo de lucrurile care ar trebui făcute repede, sunt patru lucruri mari şi vi le spun repede. Unu – spre anul 2030, România va mai avea un hop financiar imens, pentru că încep să se pensioneze decreţeii, pentru că ne-am asumat să creştem cheltuielile de apărare spre 5% din PIB în 2035. Deci, acolo, noi avem în următorii ani de gestionat un proces complicat, în care trebuie, pe de o parte, să reducem deficitul şi cheltuielile bugetare, pe de altă parte, să fim conştienţi că vor fi nişte presiuni foarte mari pe bugetul public şi nu cred că va fi uşor de gestionat această tranziţie. Acesta e un lucru la care mă uit”, a explicat Burnete.

El a avertizat că sistemul public de finanțe va fi supus unor tensiuni greu de ignorat, tocmai într-un moment în care statul își crește și angajamentele în domeniul apărării.

Pe lângă presiunile demografice, România trebuie să accelereze modernizarea sectorului digital și să reducă prețurile la energie, consideră consilierul prezidențial. Fără aceste două elemente, nu există șanse reale ca România să poată participa la revoluția tehnologică în curs.

„Doi, cred că ne e clar tuturor că inteligenţa artificială va juca un rol foarte important şi în societate, şi în economie, şi în război şi aşa mai departe. Şi ca România să poată fi un jucător măcar mediu în zona asta, că nu-mi imaginez că vom concura noi cu giganţii, ne trebuie două lucruri fără de care nu putem avea instrumentele astea: unu – energie la preţuri competitive şi mai sunt lucruri de făcut şi doi – digitalizare făcută mai bine, că degeaba faci data center-uri, dacă nu ai cu ce să le alimentezi, în special în zona publică. Şi aici cred că nu avem foarte mult timp de pierdut”, a subliniat el.

Burnete a insistat că investițiile în infrastructura digitală și energetică trebuie făcute rapid, altfel România riscă să rămână pe marginea unei competiții globale extrem de dinamice.

Un alt punct pe agenda consilierului prezidențial este relansarea industriei naționale de apărare, considerată atât o necesitate strategică, cât și o oportunitate industrială.

„Un lucru la care ne uităm, din nou forţaţi de împrejurări, (…) trebuie să punem industria noastră de apărare în mişcare. Am lâncezit prea mult, nu ne putem trezi cu ‘doamne fereşte’ şi atunci să ne întrebăm de ce n-am făcut-o. Şi aici o să vedeţi că pachetul ăsta, SAFE, va aduce investiţii în România. Guvernul a pus o condiţie clară, că în cazul în care cumpărăm anumite echipamente militare ele trebuie să vină cu offset şi să construim capacitate aici. Şi eu cred că din nefericire trebuie să investim în industria de apărare, dar e şi o oportunitate ca investind în această industrie să gestionăm cumva o tranziţie industrială pe care oricum trebuia s-o facem”, a explicat el.

Burnete a remarcat că securitatea regională nu mai permite amânări, întrucât riscurile s-au amplificat.

A patra direcție vizează mobilizarea capitalului autohton, inclusiv implicarea mai activă a fondurilor de pensii în investiții productive.

„Mă preocupă foarte mult cum facem să avem mai mult private equity, cum facem să punem capitalul românesc, care e mult mai voluminos decât acum 20 de ani, să-l punem să mişte în economie. Poate fondurile de pensii să investească mai mult în instrumente mai riscante. E o idee pe care de la voi am luat-o. Am discutat deja cu cei de la ASF. Există o oarecare reticenţă că ‘domnule, sunt pensiile noastre, cum gestionăm acele riscuri’, dar eu cred că e o discuţie care trebuie purtată. Văd în regiune că statele sunt un pic mai ambiţioase cu asta, deci cu siguranţă aveţi un partener în mine pentru discuţia asta: cum facem ca acest capital să nu se ducă în străinătate, să nu stea doar în bănci, ci pur şi simplu să-l punem să fie mai productiv în economia noastră”, a declarat reprezentantul președinției.

El a adăugat că România dispune astăzi de resurse financiare mult mai consistente decât în trecut, însă acestea sunt insuficient orientate spre dezvoltare economică.

Mesaj către mediul de afaceri: continuați să investiți

În încheiere, Burnete a oferit un mesaj realist, dar optimist, antreprenorilor prezenţi:

„Acum, dacă mă uit la situaţia mai mare din regiune, nu cred că putem trage speranţe că lucrurile se vor transforma peste noapte în foarte, foarte bine. Noi trebuie să fim realişti. Federaţia Rusă va continua să exercite presiunea asta imensă asupra noastră. Europa, din păcate, schioapătă puţin, în special în competiţia asta cu SUA şi China. Trăim o epocă cu foarte multe transformări, ceea ce inevitabil creşte temperatura socială. Asta s-a întâmplat de fiecare dată în istorie când au avut aceste transformări imense. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că voi deja vă aşteptaţi la o perioadă cu turbulenţe mai mari decât în trecut. Cred că sunteţi condamnaţi să n-aveţi ce face. Asta e, voi trebuie să faceţi business, că vremurile-s bune sau rele şi vă îndemn să o faceţi, pentru că există lumină la capătul tunelului. Adică, mai devreme sau mai târziu acest război se va termina, mai devreme sau mai târziu, Europa îşi va regăsi echilibrul şi nu putem să stăm cu mâinile în sân să aşteptăm să vină vremuri mai bune”, a transmis acesta.

Evenimentul RBL

La ediţia de anul acesta a „RBL Capitalul românesc”, organizată de Fundația Romanian Business Leaders, participă peste 200 de antreprenori, manageri și specialiști. Formatul actual, „Capitalul românesc 360°”, abordează România prin opt tipuri de capital care definesc o economie modernă: sportiv, cultural, social, artistic, apărare, simbolic, uman și financiar.