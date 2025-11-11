Adrian Negrescu a atras atenția că efectele reale ale majorărilor de taxe vor fi vizibile abia în execuțiile bugetare din lunile octombrie și noiembrie, moment în care se va putea evalua concret dacă premizele sunt favorabile încadrării în ținta de deficit.

El a precizat că datele din noiembrie și decembrie vor oferi, de asemenea, indicii despre modul în care se preconizează bugetul pentru anul 2026. Până la aceste date concrete, declarațiile pesimiste și zvonurile privind o posibilă creștere a TVA, a impozitului pe venit și deprecierea semnificativă a cursului leului nu fac decât să amplifice temerile populației și, mai ales, ale investitorilor.

„Dl. Burnete, consilierul pe probleme economice al presedintelui Romaniei, vine cu o declaratie cel putin lipsita de sperante legata de impactul cresterii taxelor si despre modul in care decurge digitalizarea ANAF. Am spus in aceasta seara la A3 CNN ca adevarata dimensiune a efectelor cresterilor de taxe o vom vedea in executiile bugetare din oct-noiembrie. Atunci vom afla, concret, daca premizele sunt pozitive in sensul incadrarii in tinta de deficit. In plus, in datele din noiembrie si decembrie vom vedea cum se preconizeaza a fi bugetul pe 2026”, a scris Negrescu pe Facebook.

Negrescu a avertizat că, în aceste condiții, investițiile în economie ar putea fi reduse semnificativ din cauza climatului general de pesimism creat de astfel de declarații. Economistul a subliniat totodată că, în orice criză, există oportunități, iar discuțiile publice ar trebui să se concentreze pe proiecte, soluții și perspective pozitive, nu doar pe cât de dificilă ar putea fi situația economică.

„Pana atunci, astfel de declaratii, coroborate cu zvonurile privind iminenta crestere a TVA, a impozitului pe venit si a deprecierii masive a cursului leului nu fac altceva decat sa puna gaz pe focul temerilor romanilor, ale investitorilor mai ales. Nu mai investeste nimeni in economie daca ne adancim in pesimismul asta general. In plus, sa nu uitam un lucru. In orice criza exista o oportunitate. Despre oportunitati, despre proiecte, despre solutii ar trebui sa vorbeasca inclusiv dl. Burnete, nu despre cat de rau ne este sau ne va fi”, a conchis economistul.

