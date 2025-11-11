Potrivit acestuia, o astfel de măsură ar putea genera reacții nedorite din partea marilor investitori, inclusiv riscul ca unele companii importante să își mute producția în alte țări. Printre exemplele menționate se află uzina Dacia, care ar putea începe transferul gradual al producției către Maroc, în condițiile în care conducerea companiei a avertizat anterior asupra unei posibile relocări. Economistul consideră că o asemenea decizie ar putea contribui la accelerarea exodului capitalului străin din România.

În opinia sa, pe lângă eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, care afectează în prezent o parte importantă dintre companiile de impact din România, ar trebui retras și impozitul pe construcțiile speciale. Acesta este perceput ca o măsură care reduce atractivitatea investițională a țării și îngreunează planurile de extindere ale investitorilor.

Adrian Negrescu a subliniat că, în lipsa unor decizii economice coerente, România riscă să se confrunte, începând cu 1 ianuarie 2026, cu un val de retrageri ale capitalului străin către destinații considerate mai favorabile din punct de vedere fiscal, cum este cazul Bulgariei. Această țară va intra în zona euro de la 1 ianuarie 2026, ceea ce îi sporește atractivitatea pentru investitori.

„Ideea de a reduce impozitul pe cifra de afaceri pentru marile companii de la 1 la 0,5% este cea mai proasta solutie pe care statul ar putea sa o aplice in 2026. Nu este exclus ca, pe fondul unei asemenea decizii neinspirate, Dacia sa inceapa sa isi mute treptat productia in Maroc (asa cum a si avertizat seful Dacia), iar exodul companiilor straine sa continue. Pe langa ELIMINAREA impozitului pe cifra de afaceri – care spulbera castigurile majoritatii companiilor de impact din Romania, din 2026 ar trebui retras si impozitul pe constructiile speciale, o alta aberatie de reglementare care afecteaza puternic atractivitatea investitionala a Romaniei. Fără aceste decizii, riscăm ca de la 1 ianuarie să asistăm la un adevărat exod al banilor străini din România către destinații mai favorabile cum este Bulgaria, țară care de la 1 ianuarie intră în zona euro. Și asta în condițiile în care subscrierile de capital străin nou sunt la un minim istoric, iar retragerea banilor prin profituri la un maxim istoric”, a scris economistul pe Facebook.

Economistul a semnalat că România se confruntă deja cu un dezechilibru major între intrările și ieșirile de capital. În urmă cu un deceniu, investițiile străine directe se situau la un nivel de aproximativ 3,5 miliarde de euro anual, iar ieșirile de fonduri erau similare. În 2024, însă, volumul de capital străin nou atras a scăzut dramatic, ajungând la numai 0,6 miliarde de euro, în timp ce sumele retrase din țară au depășit 12 miliarde de euro.

Această evoluție indică o scădere accentuată a încrederii investitorilor străini, iar profiturile obținute în România nu mai sunt reinvestite, ci transferate în alte piețe. În acest context, Adrian Negrescu a avertizat că actualul cadru fiscal, lipsit de predictibilitate, afectează direct deciziile companiilor internaționale privind menținerea sau extinderea activităților în România.

„Daca acum 10 ani, intrau în Romania cam 3,5 mld. euro anual si ieseau cam tot atatia, in 2024 am avut intrari de capital de numai 0,6 mld.euro si au iesit 12 miliarde de euro.

Pe langa faptul ca nu mai intra bani noi, nu se mai reinvestesc profiturile in Romania. Sper să ne trezim până nu va fi prea târziu. NU cu ajutoare de stat, cu granturi cu dedicație către firmele prietene vom rezolva problema investițiilor în România, ci cu un plan coerent care să contureze un cadrul fiscal predictibil și cu soluții economice atractive pentru mediul de afaceri”, a conchis Adrian Negrescu.

