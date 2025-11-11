Pieţele bursiere europene au închis sesiunea de luni pe creștere, în contextul optimismului legat de un posibil acord politic în Statele Unite. Potrivit CNBC, investitorii au salutat „progresele făcute în Senatul american spre un acord bipartizan care ar putea pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite”.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 1,4%, în timp ce toate marile burse au consemnat avansuri importante: FTSE 100 din Marea Britanie a câștigat peste 1%, DAX din Germania a urcat cu 1,7%, CAC 40 din Franţa cu 1,3%, iar FTSE MIB din Italia cu 2,3%.

Impulsul a venit după ce, „duminică seara, senatorii americani au aprobat prima etapă a unui pachet de finanţare care ar permite redeschiderea guvernului până în ianuarie şi anularea unor disponibilizări federale”, măsură care a oferit un semnal clar de stabilitate pentru piețele globale.

Pe plan sectorial, cele mai mari câștiguri au fost înregistrate de companiile din domeniul tehnologic și financiar. Indicele Stoxx 600 Technology a crescut cu 1,6%, în timp ce Stoxx 600 Banks a urcat cu 2,8%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele 52 de săptămâni.

Printre vedetele zilei s-au numărat Diageo, care s-a apreciat cu 5,2% după numirea lui Dave Lewis în funcţia de CEO, și Novo Nordisk, în urcare cu 1,2% după anunțul „unui parteneriat cu compania indiană Emcure Pharmaceuticals pentru comercializarea tratamentului său pentru obezitate, Wegovy, sub un nou brand”.

În sectorul farmaceutic, acțiunile companiei suedeze Camurus au explodat cu 14,6%, în urma „publicării unor rezultate promiţătoare pentru tratamentul său împotriva obezităţii, CAM2056, comparabile cu cele ale Wegovy”. Evoluția a atras atenția investitorilor asupra potențialului de creștere al pieței tratamentelor anti-obezitate, un segment în plină expansiune la nivel global.

Piețele americane și asiatice, în aceeași direcție

Tendința pozitivă s-a transmis și peste Atlantic, unde bursele americane au închis pe verde luni, în timp ce investitorii au primit cu încredere semnalele privind redeschiderea guvernului federal. În Asia, bursele au urmat același trend, susținute și de datele economice venite din China, care „au depăşit aşteptările” în privința inflației și a producției industriale.