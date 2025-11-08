OMV Petrom și-a menținut poziția de top în clasamentul SEE TOP 100, chiar dacă veniturile companiei au scăzut cu 13%, ajungând la 6,7 miliarde de euro. Profitul net a crescut însă cu 5%, la 833 milioane de euro, consolidând poziția OMV Petrom ca lider regional și după acest indicator.

SEE TOP 100 clasifică cele mai mari companii din Europa de Sud-Est în funcție de venitul total pentru anul 2024 și include, de asemenea, clasamente separate pentru cele mai mari bănci și asigurători din regiune. La categoria bănci, câștigătoare a fost Banca Transilvania, o instituție românească. În total, jumătate dintre cele mai mari 100 de companii din SEE sunt românești.

Pe fondul decelerării creșterii economice, al producției industriale reduse și al investițiilor limitate, veniturile celor mai mari companii din regiune au înregistrat scăderi pentru al doilea an consecutiv, deși ușoare. Veniturile cumulate ale primelor 100 de companii din Europa de Sud-Est au fost de 198,4 miliarde de euro, în scădere cu 3,2% față de 2023. Profitul total a scăzut mai semnificativ, cu 16%, ajungând la 8,8 miliarde de euro.

Cu toate acestea, sectorul comerțului cu amănuntul și angro a avut un an solid, contribuind cu peste un sfert din veniturile totale ale companiilor din SEE TOP 100, pe fondul creșterii puterii de cumpărare și a vânzărilor solide.

Întregul clasament SEE TOP 100 este disponibil pentru descărcare aici.

SEE TOP 100 este un clasament anual al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est, bazat pe veniturile totale. Datele pentru 2024 și 2023 provin din rapoartele anuale neconsolidate ale companiilor. Clasamentul include firme non-financiare din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România, Serbia și Slovenia.

Instituțiile financiare, băncile, asigurătorii și fondurile de investiții imobiliare (REIT) sunt excluse, deoarece venitul total nu reflectă corect performanța acestora. Companiile de tip holding sunt reprezentate prin filialele lor. Datele au fost colectate din registre comerciale naționale, burse de valori, site-uri guvernamentale și corporative, autorități de reglementare, furnizori locali de informații și direct de la companii.

