Într-o întâlnire recentă cu investitorii, Cristina Verchere a confirmat că OMV Petrom va reduce aproximativ 1.000 de posturi. Procesul de restructurare a început deja, iar jumătate dintre disponibilizări au fost realizate în cursul acestui an.

„Referitor la reducerea forței de muncă, vă asigurăm că analizăm provocările legate de costuri. Analizăm tranziția către un mediu cu prețuri mai mici la petrol. Și avem, așa cum am menționat, programe pentru creșterea eficienței costurilor, care includ și analiza dimensiunii forței de muncă. Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 și 2027. Da, continuăm să facem acest lucru și lucrăm la multe măsuri, deja în curs de implementare”, a declarat CEO-ul companiei.

OMV Petrom a subliniat atunci că „toate restructurările se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de companie”.

Potrivit informațiilor prezentate de conducerea companiei, OMV Petrom are ca obiectiv o reducere totală a costurilor de aproximativ 150 milioane euro până în 2027, raportat la nivelul anului 2024. Măsurile de eficientizare vizează nu doar personalul, ci și optimizarea serviciilor, simplificarea proceselor interne și extinderea automatizării.

Strategia reflectă adaptarea companiei la condițiile tot mai competitive ale pieței energiei, într-un context global caracterizat de fluctuații ale prețului petrolului și de presiuni pentru tranziția către surse mai sustenabile.

Procesul de restructurare din cadrul OMV Petrom se înscrie într-o tendință mai amplă la nivel global, unde marii producători de hidrocarburi au anunțat reduceri de personal pentru a-și ajusta structura operațională.

Publicația Financial Times a relatat că grupul american ConocoPhillips intenționează să își reducă numărul de angajați cu o pătrime până la finalul anului viitor, în contextul temerilor privind scăderea prețurilor la petrol ca urmare a creșterii producției din partea statelor OPEC. În același timp, compania BP a confirmat că va diminua personalul cu cel puțin 15%, iar Chevron a anunțat la începutul anului un plan de reducere cu 20% a forței de muncă.

În acest context, reorganizarea din cadrul grupului OMV este considerată una moderată, urmând să fie eliminate aproximativ 2.000 de posturi din totalul de 23.000 de angajați ai companiei, ceea ce reprezintă circa 8,7% din efective.

Din totalul reducerilor, aproximativ 1.000 de posturi vor fi desființate în România, unde OMV Petrom are peste 10.000 de angajați, reprezentând aproape jumătate din personalul întregului grup. În Austria, vor fi eliminate 400 de posturi, iar restul vor proveni din alte subsidiare, inclusiv cele din Germania și Slovacia.

În ceea ce privește procesul de selecție, surse din companie au explicat că deciziile concrete privind posturile care vor fi afectate se iau la nivel local. Filialele propun planurile de restructurare, care sunt ulterior analizate și aprobate de conducerea centrală a grupului OMV de la Viena.

În ultimul an, OMV Petrom își majorase numărul de angajați cu aproximativ 25%, ajungând la peste 10.000 de salariați la jumătatea lui 2024, în principal ca urmare a internalizării unor activități din domeniul operațiunilor și mentenanței.

Conducerea companiei nu a oferit detalii despre domeniile sau regiunile care vor fi cel mai afectate de reducerea de personal, precizând doar că procesul se va derula etapizat și în conformitate cu legislația muncii și contractele colective în vigoare.