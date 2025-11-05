Guvernul a adus modificări importante sistemului de taxare rutieră, actualizând tarifele pentru rovinietă și nivelul sancțiunilor aplicabile celor care circulă fără achitarea taxei obligatorii. Măsurile urmăresc alinierea la directivele europene și creșterea contribuțiilor la întreținerea infrastructurii rutiere, în contextul intensificării traficului pe drumurile naționale și autostrăzile din România.

Pentru autoturisme, amenda minimă rămâne la 500 de lei, dar pentru vehiculele comerciale de mare tonaj sancțiunile pot depăși 28.500 de lei, echivalentul a aproape 6.000 de euro. Obligația plății rovinietei revine tuturor conducătorilor auto care circulă pe drumurile naționale, expres, europene sau autostrăzi, indiferent dacă deplasarea are loc ocazional sau frecvent.

Pentru categoria autoturismelor, costurile valabile începând cu 2025 sunt:

3,5 euro pentru 1 zi;

6 euro pentru 10 zile;

9,5 euro pentru 30 de zile;

15 euro pentru 60 de zile;

50 de euro pentru 12 luni.

Plata se face în lei, la cursul oficial al euro din luna achitării.

Pentru vehiculele de marfă și autobuze, tarifele sunt semnificativ mai mari, variind în funcție de tonaj și numărul de axe, în concordanță cu regulile europene privind utilizarea infrastructurii rutiere.

Diferențierea tarifelor are scopul de a reflecta gradul de uzură provocat de fiecare categorie de vehicul, un principiu aplicat deja în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene.

Rețeaua rutieră națională este monitorizată permanent de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) printr-un sistem complex de camere video amplasate strategic pe drumuri, la intrările în orașe și pe principalele autostrăzi.

Aceste camere citesc automat numerele de înmatriculare ale vehiculelor și verifică, în timp real, dacă există o rovinietă valabilă asociată. În cazul în care sistemul constată lipsa acesteia, se generează o alertă automată.

După analiza imaginilor și verificarea bazei de date, autoritățile emit procesul-verbal de contravenție, care este transmis ulterior prin poștă către proprietarul vehiculului. Sancțiunea se aplică pentru data la care a fost înregistrată circulația fără rovinietă, iar proprietarul are obligația de a achita amenda în termenul legal prevăzut.

Nivelul amenzilor în funcție de categorie

CNAIR a publicat noile praguri de sancțiune, aplicabile în 2025:

Categoria A (autoturisme) – 500 lei;

Categoria B (vehicule de transport marfă până la 3,5 tone) – 1.140 lei;

Categoriile C și G (vehicule între 3,5 și 12 tone) – 3.800 lei;

Categoriile D și H (autobuze și autocare) – 6.650 lei;

Categoria E (camioane peste 12 tone) – 8.550 lei;

Categoria F (vehicule grele speciale) – 14.250 lei.

Pentru transportatorii care folosesc vehicule de mare capacitate, amenzile pot ajunge la 28.500 de lei, în funcție de frecvența abaterilor și de categoria din care face parte autovehiculul.

Rovinieta poate fi achitată ușor, atât online, cât și în puncte fizice:

pe site-ul oficial al CNAIR – www.cnadnr.ro, în secțiunea dedicată rovinietei;

la benzinăriile partenere (OMV, Petrom, MOL, Rompetrol, Socar etc.);

prin aplicații mobile autorizate, disponibile pe Android și iOS.

Plata se confirmă imediat, iar dovada este transmisă prin e-mail sau tipărită la punctul de vânzare.

Rovinieta trebuie achitată înainte de deplasare sau cel târziu în ziua în care vehiculul circulă. Există o perioadă de grație până la ora 23:59 a aceleiași zile, însă după miezul nopții sancțiunea nu mai poate fi evitată.

Un alt aspect important este acuratețea datelor introduse la plată. Dacă numărul de înmatriculare sau categoria vehiculului sunt completate greșit, rovinieta devine nevalidă, chiar dacă plata a fost efectuată. În acest caz, responsabilitatea aparține exclusiv proprietarului mașinii.

De asemenea, autoritățile atrag atenția că achizițiile de pe site-uri neautorizate pot duce la pierderea banilor și la aplicarea unei amenzi, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să verifice lista distribuitorilor autorizați pe pagina CNAIR.