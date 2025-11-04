În aceeași perioadă, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 15,5% comparativ cu trimestrul al treilea din 2024, până la 31.048 vehicule.
În trimestrul III 2025, autoturismele noi au reprezentat 30,8% din totalul înmatriculărilor
Datele înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în trimestrul III 2025, autoturismele noi au reprezentat 30,8% din totalul înmatriculărilor noi de autoturisme, pondere mai mare cu 4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024.
Comparativ cu trimestrul III 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut în toate categoriile. Categoria autobuze și microbuze a înregistrat o creștere de 36,4%, mopedele și motocicletele au avansat cu 22,6%, iar autoturismele au înregistrat un plus de 19,4%.
„Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024. În trimestrul III 2025, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 15,5% comparativ cu trimestrul III din anul 2024”, arată datele INS.
În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, toate categoriile au consemnat creșteri
La categoria vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor, creșterile au fost și mai accentuate: 52,3% pentru autobuze și microbuze, 37,3% pentru autoturisme și 21,8% pentru mopede și motociclete.
În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, toate categoriile au consemnat creșteri. Categoria remorci și semiremorci a urcat cu 20,1%, autotractoarele cu 14,5%, iar autocamioanele, inclusiv vehiculele rutiere pentru scopuri speciale, au înregistrat o creștere de 12%.
Comparativ cu trimestrul al doilea al anului 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat o evoluție mixtă
Pentru vehiculele rutiere noi destinate transportului mărfurilor, creșterile au fost de 25,3% pentru autotractoare, 20,6% pentru remorci și semiremorci și 7,1% pentru autocamioane, inclusiv vehicule pentru scopuri speciale.
Comparativ cu trimestrul al doilea al anului 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat o evoluție mixtă: o creștere de 9,3% pentru vehiculele destinate transportului pasagerilor și o scădere de 2,3% pentru cele destinate transportului mărfurilor.
Pentru categoria autoturisme, cea mai mare pondere a fost deținută de vehiculele conforme cu norma Euro 4
La sfârșitul trimestrului al treilea din 2025, vehiculele rutiere înmatriculate în circulație, clasificate conform normelor europene de poluare, erau compuse în proporție de 65,4% din vehicule conforme cu normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, în timp ce vehiculele încadrate în categoria Non-Euro reprezentau 9,8% din total.
Pentru categoria autoturisme, cea mai mare pondere a fost deținută de vehiculele conforme cu norma Euro 4, reprezentând 32,5% din total. În cazul autobuzelor și microbuzelor, cele mai multe vehicule, respectiv 22,3%, erau clasificate conform normei Euro 6. Categoria mopedelor și motocicletelor a fost dominată de vehiculele Non-Euro, care au reprezentat 22,2% din total.
La categoria autocamioane, cele mai numeroase vehicule au fost cele conforme cu norma Euro 3, cu o pondere de 26,6%. Pentru autotractoare, vehiculele clasificate conform normei Euro 6 au fost predominante, reprezentând 46,7%, iar în categoria vehiculelor rutiere pentru scopuri speciale, cea mai mare proporție, respectiv 21,6%, a fost deținută de vehiculele Non-Euro.
