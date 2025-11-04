În aceeași perioadă, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 15,5% comparativ cu trimestrul al treilea din 2024, până la 31.048 vehicule.

Datele înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în trimestrul III 2025, autoturismele noi au reprezentat 30,8% din totalul înmatriculărilor noi de autoturisme, pondere mai mare cu 4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024.

Comparativ cu trimestrul III 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut în toate categoriile. Categoria autobuze și microbuze a înregistrat o creștere de 36,4%, mopedele și motocicletele au avansat cu 22,6%, iar autoturismele au înregistrat un plus de 19,4%.

„Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024. În trimestrul III 2025, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 15,5% comparativ cu trimestrul III din anul 2024”, arată datele INS.

La categoria vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor, creșterile au fost și mai accentuate: 52,3% pentru autobuze și microbuze, 37,3% pentru autoturisme și 21,8% pentru mopede și motociclete.

În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, toate categoriile au consemnat creșteri. Categoria remorci și semiremorci a urcat cu 20,1%, autotractoarele cu 14,5%, iar autocamioanele, inclusiv vehiculele rutiere pentru scopuri speciale, au înregistrat o creștere de 12%.

Pentru vehiculele rutiere noi destinate transportului mărfurilor, creșterile au fost de 25,3% pentru autotractoare, 20,6% pentru remorci și semiremorci și 7,1% pentru autocamioane, inclusiv vehicule pentru scopuri speciale.

Comparativ cu trimestrul al doilea al anului 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat o evoluție mixtă: o creștere de 9,3% pentru vehiculele destinate transportului pasagerilor și o scădere de 2,3% pentru cele destinate transportului mărfurilor.

La sfârșitul trimestrului al treilea din 2025, vehiculele rutiere înmatriculate în circulație, clasificate conform normelor europene de poluare, erau compuse în proporție de 65,4% din vehicule conforme cu normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, în timp ce vehiculele încadrate în categoria Non-Euro reprezentau 9,8% din total.

Pentru categoria autoturisme, cea mai mare pondere a fost deținută de vehiculele conforme cu norma Euro 4, reprezentând 32,5% din total. În cazul autobuzelor și microbuzelor, cele mai multe vehicule, respectiv 22,3%, erau clasificate conform normei Euro 6. Categoria mopedelor și motocicletelor a fost dominată de vehiculele Non-Euro, care au reprezentat 22,2% din total.

La categoria autocamioane, cele mai numeroase vehicule au fost cele conforme cu norma Euro 3, cu o pondere de 26,6%. Pentru autotractoare, vehiculele clasificate conform normei Euro 6 au fost predominante, reprezentând 46,7%, iar în categoria vehiculelor rutiere pentru scopuri speciale, cea mai mare proporție, respectiv 21,6%, a fost deținută de vehiculele Non-Euro.