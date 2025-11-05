Distrigaz Sud Rețele, companie parte a grupului Engie România, a anunțat că va sista temporar alimentarea cu gaze naturale în mai multe zone din Sectorul 4 al Bucureștiului. Intervenția este una planificată și are scopul de a moderniza și verifica rețeaua de distribuție, în vederea creșterii siguranței și fiabilității acesteia.

Conform companiei, întreruperea este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la conducta principală amplasată pe strada Aurel Perșu, una dintre arterele importante ale zonei de sud a Capitalei. În acest interval, furnizarea gazelor va fi oprită complet, iar reluarea alimentării se va face treptat, după finalizarea verificărilor de securitate.

În total, peste 18.800 de consumatori, atât persoane fizice, cât și agenți economici, vor fi afectați de oprirea temporară. Este vorba despre locuitorii și firmele de pe străzile Odei, Aurel Perșu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor și Drumul Jilavei.

Compania recomandă abonaților din zonele vizate să-și planifice din timp activitățile care implică utilizarea gazelor naturale și să evite folosirea aparatelor conectate la rețea în perioada lucrărilor.

După finalizarea lucrărilor, alimentarea cu gaze naturale va fi reluată progresiv. Distrigaz Sud Rețele le cere consumatorilor să fie prudenți și să respecte măsurile de siguranță în momentul reluării distribuției.

În cazul în care se simte miros de gaz, clienții trebuie să apeleze de urgență Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și să evite folosirea aparatelor electrocasnice până la remedierea situației. Dacă este posibil, se recomandă închiderea robinetului de alimentare cu gaze.

Distrigaz Sud Rețele derulează în prezent un program amplu de investiții și mentenanță la nivelul întregii rețele de distribuție din Capitală și din județul Ilfov, vizând înlocuirea conductelor vechi, reducerea pierderilor tehnologice și creșterea eficienței energetice.

Prin aceste intervenții, compania urmărește să reducă riscul avariilor și să asigure o alimentare continuă și sigură pentru clienți. Astfel de lucrări programate sunt realizate periodic în toate sectoarele Bucureștiului, fiind coordonate în colaborare cu autoritățile locale și operatorii de utilități.

Informații utile pentru consumatori

Distrigaz recomandă ca aparatele de uz casnic alimentate cu gaze (aragazuri, centrale termice, încălzitoare de apă) să fie oprite pe durata intervenției și verificate înainte de repunerea în funcțiune. De asemenea, clienții sunt îndemnați să se informeze constant cu privire la lucrările programate din zona lor, consultând canalele oficiale de comunicare ale companiei.