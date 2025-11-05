Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pentru perioada 2024–2033, actualizat pentru anul 2025, potrivit unui comunicat transmis de Transgaz. Documentul stabileşte principalele direcţii de investiţii pentru modernizarea și extinderea rețelei de transport gaze din România în următorul deceniu.

„În şedinţa Comitetului de Reglementare din data de 04.11.2025, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)… a aprobat prin Decizia nr. 2310/04.11.2025, Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2024–2033 – actualizat 2025”, precizează Transgaz într-un comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti.

Documentul include proiectele majore de dezvoltare ale sistemului naţional de transport gaze și defineşte investiţiile prioritare pe termen mediu (2025–2027).

Transgaz a elaborat planul ținând cont de situaţia actuală și perspectivele viitoare ale pieţei gazelor naturale, analizând producţia internă, importurile și exporturile, dezvoltarea reţelelor de transport şi distribuţie, dar şi planurile de extindere a depozitelor de înmagazinare.

Totodată, compania a integrat în analiză previziunile privind utilizarea hidrogenului în industrie şi transport, subliniind nevoia de adaptare a sistemului naţional la noile cerinţe energetice europene.

Prin acest plan, Transgaz propune un amplu program investiţional menit să alinieze infrastructura românească de transport gaze la standardele europene, urmărind reducerea amprentei de carbon și creșterea eficienței energetice.

Compania subliniază că urmărește „promovarea unor proiecte de investiţii care contribuie la realizarea unui sistem durabil de transport gaze naturale în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţie, cu limitarea impactului asupra mediului şi populaţiei”.

De asemenea, se are în vedere „realizarea proiectelor de investiţii necesare pentru conectarea şi adaptarea sistemului naţional de transport gaze naturale la reţeaua europeană Hydrogen Backbone”, se arată în documentul publicat pe site-ul Transgaz.

Printre investiţiile prioritare pentru perioada următoare se numără:

-amplificarea staţiilor de comprimare Podişor şi Bibeşti, pentru alimentarea centralelor de la Mintia, Işalniţa şi Turceni;

-extinderea Staţiei de Comprimare Jupa şi construirea conductei NT Recaş–NT Horia, pentru creşterea capacităţii şi siguranţei în zona de vest;

-dezvoltarea Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la Marea Neagră;

modernizarea infrastructurii din nord-vestul ţării;

-creşterea capacităţii interconectării România–Bulgaria (Giurgiu–Ruse);

-implementarea proiectelor Eastring–România şi a interconectării SNT la viitorul terminal GNL de la Marea Neagră;

-modernizarea staţiilor Isaccea 2 şi Negru Vodă 2 pentru curgere bidirecţională pe conductele T2 şi T3;

-dezvoltarea sistemului SCADA şi a monitorizării staţiilor de protecţie catodică.

Planul cuprinde și lucrări de modernizare pentru conductele Isaccea–Jupa, Giurgiu–Nădlac, Marea Neagră–Podişor, Oneşti–Ungheni, Coroi–Medieşu Aurit, Negru Vodă–Isaccea și Vadu–T1, precum şi a interconectării România–Serbia.

Totodată, sunt prevăzute culoare speciale pentru transportul hidrogenului pe direcţiile Giurgiu–Podişor–Bibeşti–Jupa–Horia–Nădlac şi Marea Neagră–Podişor, menite să susțină viitoarea tranziție către o economie cu emisii reduse.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale și are responsabilitatea de a gestiona transportul intern şi internaţional al gazelor în condiţii de eficienţă, siguranţă şi transparenţă. Compania asigură, totodată, dispecerizarea gazelor, cercetarea şi proiectarea în domeniu, respectând standardele europene de calitate și dezvoltare durabilă.