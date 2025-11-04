Academicianul Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, avertizează că autorităţile ar trebui să amâne liberalizarea tarifului la gaz natural în aprilie 2026, subliniind că Banca Naţională se confruntă deja cu presiuni inflaţioniste care riscă să degenereze dacă se iau decizii pripite.

„Deficitul bugetar ţine politica monetară ostatică sau prizonieră. Nivelul ratei de politică monetară de la noi, numai în Ungaria mai este 6,5%, este foarte înalt şi mulţi se întreabă de ce este atât de înalt. Păi este foarte înalt pentru că ai un deficit bugetar foarte mare şi ai o inflaţie ieşită din comun. Şi acum avem şi acest spike (vârf, n.r.) provocat de pachetul de măsuri, care era inevitabil. Nici nu poate să scadă rapid rata de politica monetară. Eu cred că ar avea sens, de pildă, ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026, pentru că BNR se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control. De aceea, în momentul în care inflaţia se va consolida pe un trend descendent clar, clar, clar şi execuţia bugetară în 2026 va arăta acea ţintă a deficitului care să fie în apropiere de 6%, să fie clar că avem o execuţie bugetară potrivit acestei prognoze, se va putea recurge şi la o scădere a ratei de politică monetară. Ea nu poate fi slăbită acum”, a spus, luni, Daniel Dăianu.

El a explicat că, deși unii consideră că reducerea ratei de politică monetară ar putea impulsiona economia, o asemenea măsură nu este adecvată atunci când este nevoie de o corecție economică semnificativă.

„Am stimulat-o destul şi am ajuns cu oiştea în gard, să ajungi la un deficit de 9%”, a declarat Daniel Dăianu.

Trebuie reamintit că, în aprilie 2025, tarifele la gazele naturale nu au fost deschise complet pieței, ci s-a menținut mecanismul de plafonare: consumatorii casnici au plătit cel mult 0,31 lei/kWh pentru cantitățile de gaz până la un anumit prag, conform unei ordonanțe de urgență.

Pe de altă parte, tariful pentru furnizarea gazelor naturale a fost limitat la 15 lei/MWh pentru intervalul aprilie 2025 – martie 2026.