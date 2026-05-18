România se confruntă cu un moment de cumpănă economică și politică, context în care președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, trage un semnal de alarmă important cu privire la viitorul imediat al țării. Într-o analiză publicată azi, 18 mai 2026, Dăianu a subliniat necesitatea imperativă ca actorii politici să depășească divergențele actuale și să formeze, în cel mai scurt timp posibil, un nou executiv stabil.

Acest guvern va avea misiunea critică de a implementa un program guvernamental ferm, axat pe continuarea fără echivoc a consolidării fiscal-bugetare, pe derularea reformelor structurale asumate și pe maximizarea absorbției fondurilor europene disponibile.

În opinia șefului autorității fiscale, tensiunile de pe scena publică nu reprezintă o simplă succesiune guvernamentală, ci îmbracă forma unei crize politice de amploare. Această destabilizare modifică în mod fundamental parametrii prin care partenerii externi și piețele financiare evaluează capacitatea României de a-și redresa finanțele publice.

Deși țara beneficiază de un buget deja aprobat pentru anul 2026, element ce oferă o minimă plasă de siguranță, riscurile rămân uriașe. Economistul a punctat că actualul blocaj ar fi putut fi evitat dacă liderii politici ar fi manifestat mai multă înțelepciune și responsabilitate, punând stabilitatea macroeconomică precară a țării deasupra intereselor partizane. Daniel Dăianu a criticat tendința unor actori de a se concentra prematur pe alegerile programate pentru anul 2028, în condițiile în care urgența absolută a momentului o reprezintă gestionarea vulnerabilităților economice imediate.

Folosind o cunoscută retorică din spațiul dezbaterilor internaționale, președintele Consiliului Fiscal s-a întrebat retoric unde sunt factorii de decizie maturi și lucizi capabili să intervină în acest ceas târziu. El a făcut un apel la responsabilitate și trezire spirituală din partea clasei politice, avertizând că prelungirea vidului de putere afectează direct stabilitatea monetară și generează turbulențe vizibile pe piața valutară.

Totuși, instituția condusă de Mugur Isărescu nu poate rezolva singură problemele structurale ale țării. Daniel Dăianu a explicat că Banca Națională a României nu deține rețete universale pentru corectarea derapajelor și că deblocarea ecuației macroeconomice depinde exclusiv de învestirea unui nou guvern.

Pentru a înțelege gravitatea situației prezente, analiza șefului Consiliului Fiscal realizează o retrospectivă a deciziilor luate în anii anteriori. Daniel Dăianu a amintit că măsurile adoptate în perioada 2023-2024 au catapultat deficitul bugetar, calculat conform standardelor europene ESA, la o valoare alarmantă de peste 9% din produsul intern brut în anul 2024.

Acest nivel, comparabil doar cu cel din perioada de vârf a pandemiei, a plasat România pe o poziție nedorită, având cel mai mare deficit din întreaga Uniune Europeană. Prăbușirea echilibrului bugetar în 2024 s-a datorat în principal introducerii unor noi cheltuieli permanente rigide, legate de majorările substanțiale de salarii și pensii în sectorul public. În acest context, s-a dovedit extrem de păguboasă decizia de a neglija creșterea veniturilor fiscale proprii ale bugetului consolidat.

Ulterior, procesul de corecție macroeconomică a demarat anevoios în anul 2025, prin măsuri restrictive precum înghețarea temporară a veniturilor din sectorul public și majorarea anumitor taxe și impozite. Cu toate acestea, eforturile au fost insuficiente pentru a desprinde țara din zona de risc maxim, deficitul ESA pentru anul 2025 situându-se la 7,8% din PIB, menținându-și statutul de cel mai ridicat din blocul comunitar, în timp ce deficitul calculat pe baza execuției cash a atins 7,65% din PIB.

Pentru anul 2026, proiecțiile oficiale din proiectul de buget indică o țintă de reducere a deficitului către valoarea de 6,2% din PIB, o ajustare pe care profesorul Daniel Dăianu o consideră remarcabilă dacă va fi realizată. Totuși, el a avertizat că drumul până la stabilizarea datoriilor publice rămâne extrem de lung și anevoios.

România este încă departe de obținerea unor surplusuri primare, adică a acelor solduri bugetare pozitive calculate înainte de plata serviciului datoriei publice, singurele capabile să plafoneze creșterea datoriei suverane.

Președintele Consiliului Fiscal nu a ascuns faptul că o ajustare de o asemenea anvergură nu poate fi realizată fără ca întreaga societate să resimtă efecte adverse puternice. Corecția se realizează treptat, însă costurile și durerile asociate sunt inevitabile, existând totodată regretul că povara acestei tranziții economice nu este distribuită într-un mod echitabil între diferitele categorii sociale.

O componentă centrală a analizei economice o reprezintă conceptul de dominanță fiscală, un fenomen intens dezbătut la nivel global în cercurile financiare, ca urmare a șocurilor suprapuse din ultimele două decenii.

Daniel Dăianu a arătat că aceste crize succesive au forțat guvernele lumii să majoreze deficitele și datoriile publice, exercitând o influență disproporționată asupra ansamblului politicilor economice și condiționând comportamentul băncilor centrale.

În cazul specific al României, dominanța fiscală se manifestă mult mai agresiv decât în alte state europene, fiind alimentată de dimensiunea redusă a economiei, nivelul cronic de subdimensionare a veniturilor fiscale, riscul suveran ridicat și perspectiva finalizării calendarului Planului Național de Redresare și Reziliență.

Trăim într-un context geopolitic internațional marcat de o profundă dezordine și turbulențe, factori care obligă România să se bazeze într-o măsură mult mai mare pe propriile resurse interne și să identifice urgent căi de ieșire din impasul generat de dezechilibrele bugetare.

Președintele Consiliului Fiscal a identificat patru piloni majori care definesc dinamica dominanței fiscale în economia națională, respectiv dimensiunea monetară, structura fiscală pură, relația strategică cu fondurile europene și mediul politic. Consecințele directe ale acestor disfuncționalități se traduc deja prin rate ale inflației ridicate și printr-o decelerare pronunțată a activității economice, care împinge țara spre spectrul recesiunii.

Deși Banca Națională prognozează o temperare semnificativă a inflației către pragul de 5% până la finalul acestui an, datorită unor efecte de bază favorabile, riscurile legate de anticipațiile inflaționiste persistă. Din cauza dezechilibrelor bugetare cronice și a disfuncționalităților majore de pe piața internă a energiei, România s-a decuplat de la traiectoria general-europeană a dezinflației. Această realitate a obligat BNR să mențină o rată a dobânzii de politică monetară considerabil mai mare decât cea din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, o situație similară înregistrându-se doar în Ungaria.

Daniel Dăianu a remarcat că semnalele de alarmă transmise constant în comunicatele oficiale ale băncii centrale reflectă tocmai acest mix defectuos de politici, în care conduita fiscală iresponsabilă a guvernelor succesive a acționat ca o constrângere severă, ca un adevărat corset aplicat politicii monetare.

Privind spre viitor, analiza subliniază că noul executiv nu va avea nicio perioadă de grație. Agențiile de rating internaționale și investitorii externi monitorizează cu maximă atenție tranziția politică de la București, așteptând măsuri concrete care să certifice că nu vor exista derapaje de la traiectoria de consolidare stabilită pentru anul în curs.

Din acest motiv, este crucial ca elaborarea proiectului de buget pentru anul 2027 să nu sufere nicio întârziere. Menținerea unor deficite mari va continua să alimenteze dobânzi ridicate pe piața internă, generând un fenomen periculos de evicțiune (crowding out). Deși băncile comerciale dispun de depozite substanțiale care depășesc volumul creditelor acordate, costul ridicat al banilor demonstrează cum statul absoarbe resursele financiare în detrimentul sectorului privat.

În acest mediu tensionat, Daniel Dăianu consideră că orice discuție populistă privind eventuale reduceri de taxe este complet nerealistă și extrem de riscantă. O scădere a fiscalității ar obliga noul guvern să opereze tăieri masive și simultane de cheltuieli publice pentru a nu arunca în aer traiectoria de corecție.

În plus, societatea românească prezintă deja semne clare de oboseală și rezistență în fața programelor de ajustare, mai ales că acestea au adesea un caracter regresiv, afectând disproporționat cetățenii cu venituri reduse. Prin urmare, bugetul pentru anul următor va trebui să includă o abordare extrem de cumpătată privind indexarea pensiilor și a salariilor, fără a scăpa însă din vedere importanța menținerii coeziunii sociale.

Pilon de analiză Indicatori și evoluții recente Consecințe macroeconomice și riscuri Soluții și recomandări strategice (Consiliul Fiscal) Deficit Bugetar și Corecție Fiscală • 2024: Peste 9% din PIB (standard ESA) – cel mai mare din UE. • 2025: 7,8% din PIB. • 2026 (proiect): 6,2% din PIB. • Creșterea accelerată a datoriei publice. • Menținerea unor rate ridicate ale dobânzilor prin efectul de evicțiune (crowding out). • Presiune regresivă pe categoriile vulnerabile. • Continuarea graduală, dar fermă, a corecției către pragul de 3% din PIB. • Interzicerea reducerilor populiste de taxe. • Îmbunătățirea radicală a colectării veniturilor fiscale (ANAF). Context Politic și Instituțional • Criză guvernamentală profundă în locul unei simple succesiuni politice. • Orizont electoral distorsionat (focus eronat pe 2028). • Modificarea negativă a percepției agențiilor de rating și a piețelor externe. • Apariția de turbulențe imediate pe piața valutară. • Formarea grabnică a unui guvern cu un program fiscal asumat. • Responsabilitate politică majoră în redactarea la timp a proiectului de buget pentru 2027. Politică Monetară (Relația cu BNR) • Fenomen intens de dominanță fiscală. • Rata dobânzii de politică monetară menținută mult peste media UE (similar doar cu Ungaria). • Politica fiscală a devenit o constrângere severă (un „corset”) pentru BNR. • Decuplarea României de la traiectoria europeană a dezinflației. • Reducerea dezechilibrelor structurale pentru a permite o relaxare monetară naturală. • Gestionarea strictă a dereglărilor de pe piața internă a energiei. Fonduri Europene și Reforme • Calendar critic privind finalizarea PNRR. • Necesitatea aplicării noii legi a salarizării unitare. • Risc major de blocare a fluxurilor financiare europene din cauza instabilității. • Impact negativ suplimentar asupra deficitului în cazul aplicării imprudente a reformelor. • Maximizarea absolută a absorbției fondurilor UE pentru a compensa costurile corecției. • Indexarea cumpătată a pensiilor și salariilor, corelată strict cu spațiul fiscal.