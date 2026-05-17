Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat vești bune pentru fermieri. El a spus că angajații care se ocupă de aprobarea plăților au lucrat și în weekend. El a arătat câte cereri de plată au fost aprobate sâmbătă, 16 mai, pentru ca fermierii să își primească subvențiile.

Pintea a explicat că a fost în vizită la centrele APIA din Dej (Cluj) și Beclean (Bistrița). Acolo a observat că atât fermierii, cât și angajații au fost prezenți și au lucrat la depunerea și verificarea cererilor. El a transmis că i-a felicitat pe directorii centrelor din Cluj și Bistrița pentru implicare.

Totodată, a mulțumit fermierilor care au venit în acele zile să depună cererile pentru subvențiile din 2026, dar și angajaților pentru efortul depus. Potrivit lui, în ziua de sâmbătă au fost aprobate la plată cererile a 16.278 de fermieri. Aceștia urmează să primească în total 38,04 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene și de la bugetul de stat.

În același timp, s-au continuat și depunerile de cereri pentru subvenții. Doar în acea zi au fost înregistrate 5.439 de cereri, pentru o suprafață de 125.734 de hectare. După această zi, numărul total al cererilor depuse la nivel național a ajuns la 489.242, pentru o suprafață totală de 4.120.458 de hectare.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură continuă într-un ritm susținut procesul de autorizare a subvențiilor pentru fermieri. Pintea a mobilizat în acest sfârșit de săptămână angajații din centrele agenției, astfel încât activitatea să nu se oprească nici în weekend.

În paralel, au fost preluate atât cereri noi pentru schemele de plată aferente anului 2026, cât și au fost procesate autorizări la plată pentru sumele așteptate de fermieri, în special pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii și Sprijinul Cuplat Vegetal. Din datele comunicate reiese că activitatea a avut un ritm ridicat, mai ales în ceea ce privește închiderea plăților restante din campania anului trecut.

Pentru duminică, 17 mai, în cadrul campaniei APIA 2025, au fost autorizați la plată 5.888 de fermieri, care urmează să primească în total 17,98 milioane de euro. În aceeași zi, la centrele APIA au fost depuse 3.759 de cereri pentru subvențiile din anul în curs, aferente unei suprafețe de 113.640 de hectare.

Pe parcursul întregului weekend, funcționarii APIA au lucrat atât sâmbătă, cât și duminică, așa cum fusese anunțat de conducerea instituției. În cele două zile au fost înregistrate în total 9.198 de cereri de subvenții pentru anul 2026, pentru o suprafață de 239.374 de hectare.

În ceea ce privește plățile, peste 21.800 de fermieri au fost incluși pe listele de autorizare, mai exact 21.866 de exploatații agricole, care vor încasa în total 56,02 milioane de euro.